Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вред соляриев и опасности искусственного загара
Важные советы для новичков по выбору подержанного автомобиля
Почему осенняя обработка теплицы важна для будущего урожая
Поставки китайского пива в Россию выросли почти в два раза
Россияне всё чаще отдают предпочтение экотуризму и агротуризму — эксперт
Live Science: как сталь сформировала мир
Как легко избавиться от запахов в холодильнике: проверенные методы
Сезон темноты: главные угрозы безопасности вождения, вызванные уменьшением светового дня
Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок

Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета

Что нужно знать перед покупкой котёнка: три ключевых момента
1:26
Зоосфера

Принятие решения о появлении нового члена семьи — это серьёзный шаг, требующий осознанного подхода. Котёнок — это не просто питомец, а живое существо, которому необходимо ваше внимание и забота.

Что нужно знать перед покупкой котёнка: три ключевых момента
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

С кем будет котёнок


Котята особенно нуждаются в внимании в первые месяцы жизни. Им тяжело оставаться в одиночестве, поэтому лучший вариант — завести котёнка тогда, когда кто-то из членов семьи сможет проводить с ним достаточно времени. Оптимально это сделать, например, в отпуске или если вы работаете из дома. Это позволит питомцу быстрее адаптироваться и почувствовать себя комфортно в новой среде.

Условия содержания


Важно создать комфортные условия для проживания котёнка. Эксперты подчёркивают, что кошки плохо переносят холод, поэтому важно обеспечить им тёплое место в доме. Это позволит животному чувствовать себя защищённым и уютным.

Выбор котёнка


При выборе питомца важно учитывать, что беспородные котята зачастую менее требовательны к условиям ухода и кормления. В то время как породистые кошки могут нуждаться в дополнительном внимании и заботе, особенно по вопросам здоровья. Немаловажным фактором также является ваше личное восприятие: симпатия к котёнку поможет выстроить тёплые и доверительные отношения.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Последние материалы
Россияне всё чаще отдают предпочтение экотуризму и агротуризму — эксперт
Live Science: как сталь сформировала мир
Как легко избавиться от запахов в холодильнике: проверенные методы
Сезон темноты: главные угрозы безопасности вождения, вызванные уменьшением светового дня
Российская водка готовится к выходу на аргентинский рынок
В Боровичах участники фестиваля "Крошево" сварили 200 литров щей
Эксперт Максимов предложил эффективный комплексный уход за орхидеей
Бисквит с сухим киселем: такое необычное и при этом простое тесто вы ещё не делали
Корма будущего станут более здоровыми и гуманизированными
Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.