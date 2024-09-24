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Хозяевам маленьких квартир не стоит заводить этих крупных энергичных собак

Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
2:46
Зоосфера » Собаки

Для многих городских жителей собака становится желанным домашним питомцем. Однако при выборе породы следует учитывать условия содержания. Некоторые собаки просто не приспособлены к жизни в ограниченном пространстве маленькой квартиры.

Эти породы собак абсолютно не подходят для содержания в небольшой квартире
Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Немецкая овчарка

Эта крупная активная порода требует много пространства для движения и физических нагрузок. Немецкие овчарки отличаются высокой энергичностью и выраженным охранным инстинктом, поэтому им необходимы просторные загородные владения, где они могли бы реализовать свои потребности.

Содержание такой собаки в небольшой квартире чревато проблемами: она будет постоянно стремиться вырваться наружу, громко лаять и портить имущество из-за недостатка физической активности. Немецкая овчарка не подходит для горожан, предпочитающих спокойную размеренную жизнь.

Акита-ину

Это ещё одна порода, чьи потребности сложно удовлетворить в условиях городской квартиры. Акита-ину — крупные, сильные собаки, требующие много места для активного образа жизни.

Они отличаются упрямым и независимым характером, поэтому содержать их в ограниченном пространстве достаточно сложно. Акиты нуждаются в регулярных длительных прогулках, дрессировке и занятиях, чего сложно обеспечить в рамках небольшой жилплощади.

Бернский зенненхунд

Эта мощная, крупная порода также не подходит для содержания в квартире. Бернский зенненхунд — это подвижные, энергичные собаки, которым необходим простор для бега и игр.

Кроме того, они отличаются внушительными размерами, что создает определенные сложности при содержании в небольших городских условиях. Бернский зенненхунд — идеальный вариант для загородного дома с просторным участком.

Сенбернар

Ещё один представитель крупных активных пород, которым тесновато в городской квартире. Сенбернары отличаются внушительными габаритами, требуют много места для движения и не приспособлены к изолированному содержанию.

Содержание такой собаки в ограниченном пространстве может привести к серьезным поведенческим проблемам. Сенбернары нуждаются в регулярных физических нагрузках и большом количестве свободного пространства.

Таким образом, владельцам небольших городских квартир следует отказаться от таких пород, как немецкая овчарка, акита-ину, бернский зенненхунд и сенбернар. Эти собаки будут испытывать стресс и дискомфорт в условиях ограниченного жилища, что негативно отразится на их здоровье и поведении.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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