Хозяевам маленьких квартир не стоит заводить этих крупных энергичных собак

Для многих городских жителей собака становится желанным домашним питомцем. Однако при выборе породы следует учитывать условия содержания. Некоторые собаки просто не приспособлены к жизни в ограниченном пространстве маленькой квартиры.
Эта крупная активная порода требует много пространства для движения и физических нагрузок. Немецкие овчарки отличаются высокой энергичностью и выраженным охранным инстинктом, поэтому им необходимы просторные загородные владения, где они могли бы реализовать свои потребности.
Содержание такой собаки в небольшой квартире чревато проблемами: она будет постоянно стремиться вырваться наружу, громко лаять и портить имущество из-за недостатка физической активности. Немецкая овчарка не подходит для горожан, предпочитающих спокойную размеренную жизнь.
Это ещё одна порода, чьи потребности сложно удовлетворить в условиях городской квартиры. Акита-ину — крупные, сильные собаки, требующие много места для активного образа жизни.
Они отличаются упрямым и независимым характером, поэтому содержать их в ограниченном пространстве достаточно сложно. Акиты нуждаются в регулярных длительных прогулках, дрессировке и занятиях, чего сложно обеспечить в рамках небольшой жилплощади.
Эта мощная, крупная порода также не подходит для содержания в квартире. Бернский зенненхунд — это подвижные, энергичные собаки, которым необходим простор для бега и игр.
Кроме того, они отличаются внушительными размерами, что создает определенные сложности при содержании в небольших городских условиях. Бернский зенненхунд — идеальный вариант для загородного дома с просторным участком.
Ещё один представитель крупных активных пород, которым тесновато в городской квартире. Сенбернары отличаются внушительными габаритами, требуют много места для движения и не приспособлены к изолированному содержанию.
Содержание такой собаки в ограниченном пространстве может привести к серьезным поведенческим проблемам. Сенбернары нуждаются в регулярных физических нагрузках и большом количестве свободного пространства.
Таким образом, владельцам небольших городских квартир следует отказаться от таких пород, как немецкая овчарка, акита-ину, бернский зенненхунд и сенбернар. Эти собаки будут испытывать стресс и дискомфорт в условиях ограниченного жилища, что негативно отразится на их здоровье и поведении.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.