Эти привычки кошек ставят хозяев в неловкое положение

Как коты становятся причиной неловкости перед гостями

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самые воспитанные кошки порой ведут себя так, что их хозяевам становится неловко. Хотите узнать больше? Тогда устраивайтесь поудобнее — мы расскажем о забавных кошачьих привычках, которые показывают, что наши любимые питомцы далеки от идеала.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Кошки — настоящие "таможенники". Они обожают проверять сумки гостей, неважно, принадлежат ли вещи хозяину или кому-то ещё.

Если вы встречаете гостей за столом с разнообразными блюдами, будьте готовы к тому, что ваш кот с голодным взглядом будет пялиться на еду. Это может поставить хозяина в неловкое положение, ведь Барсик уже успел пообедать трижды.

Некоторые кошки любят приносить "трофеи" из корзины для белья прямо в комнату. Возможно, это связано с сильной привязанностью к запахам хозяев, но иногда питомцы могут достать такие личные вещи, что хозяин просто краснеет перед гостями.

И, конечно же, привычка оставлять шерсть на всех вещах. Стоит гостю оставить одежду на стуле или диване, как кошка тут же подбежит, чтобы её обнюхать и "пометить" своим мехом. Не каждый гость оценит сюрприз в виде слоя шерстинок на своём свитере.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

