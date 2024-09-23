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Эти привычки кошек ставят хозяев в неловкое положение

Как коты становятся причиной неловкости перед гостями
1:17
Зоосфера

Даже самые воспитанные кошки порой ведут себя так, что их хозяевам становится неловко. Хотите узнать больше? Тогда устраивайтесь поудобнее — мы расскажем о забавных кошачьих привычках, которые показывают, что наши любимые питомцы далеки от идеала.

Как коты становятся причиной неловкости перед гостями
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0
  • Кошки — настоящие "таможенники". Они обожают проверять сумки гостей, неважно, принадлежат ли вещи хозяину или кому-то ещё.
  • Если вы встречаете гостей за столом с разнообразными блюдами, будьте готовы к тому, что ваш кот с голодным взглядом будет пялиться на еду. Это может поставить хозяина в неловкое положение, ведь Барсик уже успел пообедать трижды.
  • Некоторые кошки любят приносить "трофеи" из корзины для белья прямо в комнату. Возможно, это связано с сильной привязанностью к запахам хозяев, но иногда питомцы могут достать такие личные вещи, что хозяин просто краснеет перед гостями.
  • И, конечно же, привычка оставлять шерсть на всех вещах. Стоит гостю оставить одежду на стуле или диване, как кошка тут же подбежит, чтобы её обнюхать и "пометить" своим мехом. Не каждый гость оценит сюрприз в виде слоя шерстинок на своём свитере.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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