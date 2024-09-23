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Собака выбирает человека, с которым ей комфортно

Почему собака выбирает в семье "главного", и как стать для неё лидером: 7 важных советов
3:58
Зоосфера » Собаки

Собака — социальное животное и живёт по законам иерархии, как в стае, так и в квартире. Если в семье больше одного человека, пёс обязательно выберет одного из них в качестве лидера. Вопреки заблуждениям, это необязательно тот, кто кормит питомца. Рассказываем, как понять, кто из хозяев главный для собаки, и как им стать.

Почему собака выбирает в семье "главного", и как стать для неё лидером: 7 важных советов
Фото: flickr.com by Mike Baird, CC BY 2.0

Как понять, кто лидер для собаки

Определить, кого пёс назначил для себя лидером, можно по ряду признаков:

  • Главный человек всегда будет центром внимания собаки: питомец следует за ним, держится рядом, охотно уступает ему место или пропускает вперёд. Если человек уходит, собака с нетерпением ждёт его возвращения, порой не обращая внимания на остальных членов семьи.
  • Животное ищет контакта: старается лизнуть, прижаться, прыгнуть на человека и даже обнять. Сделав что-то, пёс ищет взгляд хозяина и ждёт его реакции.
  • Питомец приносит "главному" свои игрушки и "трофеи".
  • В присутствии лидера собака послушна, охотно подчиняется его командам.
  • Именно к "главному" собака идёт за защитой или, наоборот, старается защитить его.
  • Питомец часто ревнует "своего" человека к остальным членам семьи. Например, порой он пытается сесть или лечь между мужем и женой.
  • Если в комнате много людей, пёс прежде всего подойдёт к "главному".

Как стать главным для собаки

Если вы хотите, чтобы собака любила вас больше остальных, нужно сформировать у неё особое отношение к вашей персоне. Кинологи советуют:

  1. Начинайте с щенячьего возраста. Многое в поведении собаки зависит от детского опыта. Чем раньше вы начнёте создавать у собаки позитивный настрой (поощрять, хвалить, угощать вкусностями), тем больше шансов стать для собаки "главным" человеком.
  2. Подстраивайтесь под уровень энергии питомца. Активные и темпераментные собаки любят таких же активных и громких людей, а псы-флегматики отдадут предпочтение мягкому, тихому и спокойному хозяину.
  3. Будьте понятным. Собаки не знают полутонов — для них есть чёрное и белое. Иначе говоря, питомец должен понимать, что хорошо, а что плохо. Если за одно и то же то наказывать, то поощрять пса, он запутается и не будет знать, чего от вас ждать в следующий раз. Поэтому будьте последовательны и предсказуемы в воспитании — с таким хозяином животному хорошо и комфортно.
  4. Расширяйте горизонт для питомца. Собаку нужно постоянно знакомить с чем-то новым: улицами, вещами, играми, лакомствами. Совместные "открытия" очень сближают питомца и человека. Если псу это нравится, обучайте его трюкам — процесс дрессировки сделает вас ещё более значимым для животного.
  5. Знайте, что нравится вашей собаке. Для этого нужны внимательность и наблюдательность. Чем чаще вы будете дарить питомцу положительные эмоции, тем крепче будет ваша связь.
  6. Старайтесь сгладить негативные эмоции у собаки при общении с вами. Например, если нужно отвезти пса на укол или другую неприятную процедуру, для смягчения ситуации используйте лакомства, поглаживания и другие позитивные приёмы.
  7. Кормите пса. Процесс еды очень важен для питомца, поэтому пусть он ассоциируется с вами.

Даже если вы главный для собаки, другим членам семьи не воспрещается тоже выстраивать отношения с питомцем. Привлекайте их к играм, дрессировке пса, прогулкам и кормлению. Главное, чтобы они использовали те же методы воспитания, что и вы, дабы не создать у животного стресс и путаницу в голове.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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