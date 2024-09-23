Храп вашей собаки: не просто шум, а сигнал о проблемах

Кинолог Вячеслав Голубев рассказал о причинах, по которым собаки могут храпеть. По словам эксперта, храп не только мешает полноценному сну, но иногда является признаком заболеваний. К таким проблемам относятся полипы в носу, избыточный вес, неправильный прикус и другие.
Однако стоит помнить, что не всегда храп указывает на болезнь. Часто это может быть результатом неудобной позы, нервного перенапряжения или просто особенностью породы.
Голубев отметил, что чаще всего храпят собаки с избыточным весом, которые могут даже похрюкивать. Этот симптом может быть вызван аллергией, инфекцией дыхательных путей или паразитами. Плоскомордые породы также склонны к храпу. Тем не менее, специалист подчеркнул, что не следует игнорировать появление храпа у питомца.
Если ваш четвероногий друг начал худеть, стал вялым и беспокойным, а также появились выделения из глаз или носа, обязательно стоит обратиться к ветеринару.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.