Храп вашей собаки: не просто шум, а сигнал о проблемах

Кинолог объясняет причины храпа у собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Вячеслав Голубев рассказал о причинах, по которым собаки могут храпеть. По словам эксперта, храп не только мешает полноценному сну, но иногда является признаком заболеваний. К таким проблемам относятся полипы в носу, избыточный вес, неправильный прикус и другие.

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Однако стоит помнить, что не всегда храп указывает на болезнь. Часто это может быть результатом неудобной позы, нервного перенапряжения или просто особенностью породы.

Голубев отметил, что чаще всего храпят собаки с избыточным весом, которые могут даже похрюкивать. Этот симптом может быть вызван аллергией, инфекцией дыхательных путей или паразитами. Плоскомордые породы также склонны к храпу. Тем не менее, специалист подчеркнул, что не следует игнорировать появление храпа у питомца.

Если ваш четвероногий друг начал худеть, стал вялым и беспокойным, а также появились выделения из глаз или носа, обязательно стоит обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).





Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.



