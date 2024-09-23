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Храп вашей собаки: не просто шум, а сигнал о проблемах

Кинолог объясняет причины храпа у собак
1:05
Зоосфера

Кинолог Вячеслав Голубев рассказал о причинах, по которым собаки могут храпеть. По словам эксперта, храп не только мешает полноценному сну, но иногда является признаком заболеваний. К таким проблемам относятся полипы в носу, избыточный вес, неправильный прикус и другие.

Кинолог объясняет причины храпа у собак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако стоит помнить, что не всегда храп указывает на болезнь. Часто это может быть результатом неудобной позы, нервного перенапряжения или просто особенностью породы.

Голубев отметил, что чаще всего храпят собаки с избыточным весом, которые могут даже похрюкивать. Этот симптом может быть вызван аллергией, инфекцией дыхательных путей или паразитами. Плоскомордые породы также склонны к храпу. Тем не менее, специалист подчеркнул, что не следует игнорировать появление храпа у питомца.

Если ваш четвероногий друг начал худеть, стал вялым и беспокойным, а также появились выделения из глаз или носа, обязательно стоит обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово "собака" в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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