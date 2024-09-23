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Танцы гиббонов: социальное поведение с загадочным посланием

Танцы гиббонов: что они значат для приматов
1:12
Зоосфера

Удивительное открытие: самки хохлатых гиббонов из рода Nomascus не только способны танцевать, но и мастерски сочетают разные стили движений, напоминающие "танец робота” и вогинг. Записанные кадры в Центре спасения приматов во Вьетнаме показывают, что такие танцы стали обычным социальным поведением среди гиббонов и исполняются исключительно половозрелыми самками.

Танцы гиббонов: что они значат для приматов
Фото: Own work by JJ Harrison ([email protected], CC BY 3.0

Вьетнамские исследователи провели анализ записей, уделив внимание трём основным аспектам: групповой структуре движений, преднамеренности и ритмичности. Они выяснили, что танцы могут начинаться с первых месячных и продолжаться до преклонного возраста. Хотя вибрации движений могут передавать сообщения другим особям, содержание этих посланий остаётся загадкой.

Эти танцы могут служить не только для привлечения партнёра, но также наблюдаются в контексте несексуального возбуждения. Учёные подчёркивают, что их выводы основаны на наблюдениях за животными в неволе, и для более глубокого понимания контекста и значения этих уникальных движений требуется дальнейшее исследование.

Уточнения

Гиббоны (лат Hylobates) — род человекообразных приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии. Один из четырёх родов семейства гиббоновые. Раньше считался единственным родом в этом семействе, но в 2005 году в категорию родов были также выделены номаскусы, сиаманги и хулоки. Гиббоны являются наиболее разнообразным и широко распространенным родом гиббоновых, обитая на территориях от Южного Китая (Юньнань) до Западной и Центральной Явы. Представители этого рода имеют 44 хромосомы и часто имеют кольцо белого меха вокруг лица.
 

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице, ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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