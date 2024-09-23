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Кошки и щели: почему они лезут туда, где могут застрять

Исследование Понграца объясняет странное поведение кошек
1:13
Зоосфера

Исследования, проведённые доктором Петером Понграцем из Университета Этвёша Лоранда, раскрыли необычные особенности восприятия кошками своих размеров. Оказалось, что кошки прекрасно оценивают свою высоту и легко проходят через широкие, но низкие щели. Однако у них часто возникают трудности с оценкой ширины — они не всегда понимают, что слишком узкие проходы могут оказаться непроходимыми.

Исследование Понграца объясняет странное поведение кошек
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Это исследование, которое принесло Понграцу Шнобелевскую премию, стало первым в своём роде среди изучений кошек. В отличие от собак, которые стараются избегать узких мест, кошки проявляют любопытство и часто пытаются проникнуть в труднодоступные зоны. Эксперимент проводился в домашних условиях, где владельцы кошек принимали участие в тестах, помогая учёным фиксировать поведение своих питомцев.

Доктор Понграц отметил, что полученные данные заставляют задуматься о самосознании животных. Открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления об интеллекте животных и демонстрирует, что уровень саморепрезентации у разных видов может существенно различаться.

Автор Дмитрий Тезнев
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