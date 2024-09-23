Кошки и щели: почему они лезут туда, где могут застрять

Исследование Понграца объясняет странное поведение кошек

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследования, проведённые доктором Петером Понграцем из Университета Этвёша Лоранда, раскрыли необычные особенности восприятия кошками своих размеров. Оказалось, что кошки прекрасно оценивают свою высоту и легко проходят через широкие, но низкие щели. Однако у них часто возникают трудности с оценкой ширины — они не всегда понимают, что слишком узкие проходы могут оказаться непроходимыми.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Это исследование, которое принесло Понграцу Шнобелевскую премию, стало первым в своём роде среди изучений кошек. В отличие от собак, которые стараются избегать узких мест, кошки проявляют любопытство и часто пытаются проникнуть в труднодоступные зоны. Эксперимент проводился в домашних условиях, где владельцы кошек принимали участие в тестах, помогая учёным фиксировать поведение своих питомцев.

Доктор Понграц отметил, что полученные данные заставляют задуматься о самосознании животных. Открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления об интеллекте животных и демонстрирует, что уровень саморепрезентации у разных видов может существенно различаться.