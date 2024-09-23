Три составляющих долголетия домашних питомцев. В чём секрет пушистых долгожителей

Чтобы животное жило дольше, нужно следить за его здоровьем и правильно кормить

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Секрет долголетия наших домашних любимцев кроется в трех основных факторах: правильном питании, физической активности и регулярных визитах к ветеринару.

Фото: catza.net by Хейкки Силтала, CC BY-SA 3.0

Следует знать, что кошки обычно достигают пожилого возраста в 10 лет, собаки крупных пород — в 7 лет, а мелких пород — в 9 лет.

Чтобы животное прожило как можно дольше, важно тщательно следить за его здоровьем и грамотно составлять рацион питания.

— При выборе корма рекомендуется отдавать предпочтение высококачественным продуктам премиум-класса, поскольку в более дешёвых кормах может содержаться недостаточное количество необходимых витаминов и микроэлементов, что может негативно сказаться на здоровье питомца.

— Также следует избегать экспериментов с кормлением и не переходить на смешанное питание, когда утром питомцу дают промышленные корма, а вечером — человеческую еду.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

