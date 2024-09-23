Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ приготовления запечённой рыбы с овощами
Почему крабы передвигаются боком, а не прямо
Ламинат без пятен и разводов: как добиться идеальной чистоты
Как избежать неприятных сюрпризов в отеле: советы от опытных туристов
The Conversation: выбросы метана растут быстрее, чем когда-либо
Уход за кожей в 30 и 40 лет: что добавить в свою рутину
Новая технология лечения остеосаркомы: токсичное стекло уничтожает 99% опухолей
Премьер-министр Франции заявил о госдолге страны в €3 трлн
Чемпиона Формулы-1 наказали за мат на пресс-конференции

Три составляющих долголетия домашних питомцев. В чём секрет пушистых долгожителей

Чтобы животное жило дольше, нужно следить за его здоровьем и правильно кормить
0:56
Зоосфера

Секрет долголетия наших домашних любимцев кроется в трех основных факторах: правильном питании, физической активности и регулярных визитах к ветеринару.

Чтобы животное жило дольше, нужно следить за его здоровьем и правильно кормить
Фото: catza.net by Хейкки Силтала, CC BY-SA 3.0

Следует знать, что кошки обычно достигают пожилого возраста в 10 лет, собаки крупных пород — в 7 лет, а мелких пород — в 9 лет.

Чтобы животное прожило как можно дольше, важно тщательно следить за его здоровьем и грамотно составлять рацион питания.

— При выборе корма рекомендуется отдавать предпочтение высококачественным продуктам премиум-класса, поскольку в более дешёвых кормах может содержаться недостаточное количество необходимых витаминов и микроэлементов, что может негативно сказаться на здоровье питомца.

— Также следует избегать экспериментов с кормлением и не переходить на смешанное питание, когда утром питомцу дают промышленные корма, а вечером — человеческую еду.

 

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно

Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.

Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Американские гастроли Зеленский по обыкновению начал с попрошайничества Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Если попалась жёсткая тыква: две хитрости, которые помогут разделать её в два счёта
Что произойдет с двигателем, если выбрать масло с неподходящей вязкостью
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Последние материалы
За что могут оштрафовать владельцев домашних животных в многоэтажках
Египет делает ставку на АЭС "Эд-Дабаа" для диверсификации электроэнергии
Полезные свойства шиповника: от витаминов до декора
Планируете Новый год за границей? Вот почему лучше бронировать туры заранее
Американские гастроли Зеленский по обыкновению начал с попрошайничества
Ученые из Университета Ватерлоо: как обеспечить водой 2,2 миллиарда человек
От идеального отеля до развлечений: на что обращать внимание при выборе тура с ребёнком
Рубль теряет позиции в расчётах с дружественными странами
От листвы к урожаю: всё, что нужно знать об удобрении огорода листьями
Дизайнеры рассказали, как выбрать зеркало для ванной и прихожей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.