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Кость в горле: чем опасны такие лвкомства для собаки

Кости могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем питомца
1:30
Зоосфера

Специалисты Государственного комитета Башкирии по ветеринарии предупреждают, что кости могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем вашего питомца и даже привести к его гибели.

Кости могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем питомца
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

"Кости способны частично или полностью перекрыть пищевод, что приведёт к обтурации", — объясняют специалисты.

Другая опасность, связанная с употреблением этих продуктов, — это перфорация пищевода, то есть разрыв его стенок.

Кроме того, крупные кости и их острые края могут травмировать слизистую оболочку желудка, что может стать причиной желудочных кровотечений. Особенно опасны куриные косточки.

Выведение костей из организма также может вызвать проблемы. Небольшие фрагменты могут оказаться в двенадцатиперстной кишке и вызвать кишечную непроходимость.

Кроме того, существует риск повреждения слизистой оболочки кишечника, особенно в тонком кишечнике. Это может привести к воспалению — энтериту, а в худшем случае — к повреждению целостности кишечника, когда острая кость проткнет его насквозь. В свою очередь, это может привести к перитониту.

"В толстом кишечнике мелкие фрагменты непереваренных костей образуют очень твёрдый кал, который раздражает слизистую, вызывая воспаление — колит и запоры", — предупреждают ветеринарные специалисты.

Вот почему ветеринары настоятельно рекомендуют никогда не давать собакам кости.

Уточнения

Обтура́ция (лат. obturatio "закупоривание") — закупорка полого анатомического образования (кровеносного сосуда, жёлчного протока, мочеточника, бронха, кишечника и т. д.) с нарушением его проходимости.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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