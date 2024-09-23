Побег капибары: приключение в английском лесу завершилось

Капибару вернули в зоопарк спустя неделю скитаний по лесу

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Капибара по кличке Корица, которая несколько дней провела в лесу после побега из семейного зоопарка в Англии, была обнаружена в пруду. Инцидент произошёл в графстве Шропшир, неподалёку от города Телфорд.

Фото: Own work by Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez, PDM

14 сентября 2024 года 12-месячная самка капибары незаметно покинула свой вольер. Владелец зоопарка обратился к местным жителям с просьбой о помощи в поисках. Сотрудники зоопарка вместе с волонтёрами вели круглосуточные поиски, и только 20 сентября животное было найдено.

Беглянка находилась всего в нескольких сотнях метров от зоопарка, в пруду на территории лесной заповедной зоны. Её удалось обнаружить благодаря беспилотнику с тепловизором, который зафиксировал движение в густой части леса, куда людям было сложно добраться.

После поимки капибара была возвращена в вольер, где её уже ждал брат-близнец по кличке Чурро. На некоторое время животное убрали с экспозиции, чтобы оно вновь привыкло к жизни в зоопарке. Спустя несколько дней посетители снова смогут увидеть её, сообщили представители зоопарка.