Капибара по кличке Корица, которая несколько дней провела в лесу после побега из семейного зоопарка в Англии, была обнаружена в пруду. Инцидент произошёл в графстве Шропшир, неподалёку от города Телфорд.
14 сентября 2024 года 12-месячная самка капибары незаметно покинула свой вольер. Владелец зоопарка обратился к местным жителям с просьбой о помощи в поисках. Сотрудники зоопарка вместе с волонтёрами вели круглосуточные поиски, и только 20 сентября животное было найдено.
Беглянка находилась всего в нескольких сотнях метров от зоопарка, в пруду на территории лесной заповедной зоны. Её удалось обнаружить благодаря беспилотнику с тепловизором, который зафиксировал движение в густой части леса, куда людям было сложно добраться.
После поимки капибара была возвращена в вольер, где её уже ждал брат-близнец по кличке Чурро. На некоторое время животное убрали с экспозиции, чтобы оно вновь привыкло к жизни в зоопарке. Спустя несколько дней посетители снова смогут увидеть её, сообщили представители зоопарка.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.