Какую воду нужно давать собаке каждый день

Ежедневный питьевой режим: какая вода подойдет вашему четвероногому другу

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вода — один из важнейших элементов в рационе любой собаки. Она необходима для нормального функционирования всех органов и систем питомца. Но не всякая вода подходит для питья наших четвероногих друзей. Какую же воду лучше давать собаке?

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Питьевая вода для собак

Оптимальным вариантом является обычная питьевая вода, пригодная для человека. Она должна быть чистой, без посторонних запахов и привкусов. Температура воды должна быть комфортной для собаки, примерно 15-20°C.

Важно регулярно менять воду в миске, чтобы она не застаивалась. Оптимальный режим — 1-2 раза в день. Кроме того, следует следить, чтобы миска всегда была чистой.

Кипяченая вода

Если вы сомневаетесь в качестве водопроводной воды, можно давать собаке кипяченую. Ее нужно предварительно охладить до комнатной температуры. Кипячение убивает бактерии, но не изменяет химический состав воды.

Фильтрованная вода

Хорошей альтернативой может стать вода, очищенная с помощью фильтра. Такая вода лишена хлора, солей жесткости и других примесей. Она более мягкая и приятная для питья.

Родниковая или артезианская вода

Собаке можно давать и природную ключевую или артезианскую воду. Она обычно отличается высоким качеством и содержанием полезных минералов. Однако стоит следить, чтобы вода была из проверенного источника.

Минеральная вода

Газированные минеральные воды для собак не подходят из-за высокого содержания солей и газов. А вот негазированную минеральную воду можно применять в качестве питья, но не каждый день, а время от времени.

Важно помнить, что резкая смена воды может вызвать у собаки расстройство пищеварения. Поэтому любые изменения в питьевом рационе нужно вводить постепенно.

Таким образом, лучшим вариантом для ежедневного питья собаки является обычная, чистая питьевая вода. А другие виды (кипяченая, фильтрованная, природная) могут применяться в качестве дополнения и профилактики.