Самые красивые породы собак на планете

Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Красота собак может быть субъективной, но есть породы, которые выделяются своей элегантностью и изяществом.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

Одной из самых красивых пород считается афганская борзая, с длинной шелковистой шерстью и грациозной походкой.

Сеттеры, такие как ирландский и английский, привлекают внимание своим необычным внешним видом и благородным характером.

Еще одна красивая порода — самоед. Их белоснежная пушистая шерсть и выразительные глаза делают их настоящими звездами среди собак. Эти породы не только радуют глаз, но и обладают особым шармом и дружелюбностью.

Уточнения

Афга́нская борза́я или афган, — охотничья порода собак. Похожа на салюки, c более густой шерстью.



Самое́дская соба́ка — одна из древнейших пород собак, которая относится к примитивным (аборигенным) породам.



Се́ттер (англ. Setter — «приседающий») — группа пород специализированных охотничьих собак, длинношёрстная разновидность английских легавых собак.

