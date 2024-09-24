Самые красивые породы собак на планете

Красота собак может быть субъективной, но есть породы, которые выделяются своей элегантностью и изяществом.
Одной из самых красивых пород считается афганская борзая, с длинной шелковистой шерстью и грациозной походкой.
Сеттеры, такие как ирландский и английский, привлекают внимание своим необычным внешним видом и благородным характером.
Еще одна красивая порода — самоед. Их белоснежная пушистая шерсть и выразительные глаза делают их настоящими звездами среди собак. Эти породы не только радуют глаз, но и обладают особым шармом и дружелюбностью.
Афга́нская борза́я или афган, — охотничья порода собак. Похожа на салюки, c более густой шерстью.
Самое́дская соба́ка — одна из древнейших пород собак, которая относится к примитивным (аборигенным) породам.
Се́ттер (англ. Setter — «приседающий») — группа пород специализированных охотничьих собак, длинношёрстная разновидность английских легавых собак.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.