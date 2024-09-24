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Самые красивые породы собак на планете

Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
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Зоосфера » Собаки

Красота собак может быть субъективной, но есть породы, которые выделяются своей элегантностью и изяществом.

Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

Одной из самых красивых пород считается афганская борзая, с длинной шелковистой шерстью и грациозной походкой.

Сеттеры, такие как ирландский и английский, привлекают внимание своим необычным внешним видом и благородным характером.

Еще одна красивая порода — самоед. Их белоснежная пушистая шерсть и выразительные глаза делают их настоящими звездами среди собак. Эти породы не только радуют глаз, но и обладают особым шармом и дружелюбностью.

Уточнения

Афга́нская борза́я или афган, — охотничья порода собак. Похожа на салюки, c более густой шерстью. 

Самое́дская соба́ка — одна из древнейших пород собак, которая относится к примитивным (аборигенным) породам. 

Се́ттер (англ. Setter — «приседающий») — группа пород специализированных охотничьих собак, длинношёрстная разновидность английских легавых собак. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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