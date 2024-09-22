Редкую ядовитую змею заметили в Германии

Зафиксирована змея в Германии, яд которой убивает человека на следующий день

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ядовитую змею под названием дисфолид заметили в Германии, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Smacdonald (talk), CC BY-SA 3.0

Эта страна нетипичная для такого животного, так как такие змеи проживают в Африке к югу от Сахары. На вид она достаточна маленькая. Несмотря на это дисфолид довольно шустрый: нападает прямо с деревьев, передвигается по веткам либо просто свисает.

Дисфолид является ядовитой змеёй. Так, если не вводить сыворотку, то взрослый человек умирает буквально на следующий день.

Змея из Африки была найдена в земле Шлезвиг-Гольштейн. Это недалеко от границы с Данией. Так, известно, что её видели в районе города Нибюлль, подтвердила газете «Бильд» заместитель мэра коммуны Брадеруп Кэти Краузе. Жители района сделали фото животного по которому после данная информация была подтверждена. Кроме того, известно, что уже есть первая жертва - собака, которую укусила змея.

В настоящее время в Германии занимаются поиском ядовитой змеи. В помощь привлекли в том числе и собак. Дана рекомендация проявлять крайнюю осторожность.