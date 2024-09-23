Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог раскритиковал доказавшее пользу мёда при ОРВИ у детей исследование
Щетина слонов помогает их хоботам маневрировать
Почему собаки копают ямки, и нужно ли их останавливать
Эксперты рассказали, как часто нужно пылесосить и мыть полы
Как справиться с вечерними перекусами: советы диетолога
Рекомендации по восстановлению газона в осенний период
Россиянин описал обед в столовой Германии фразой "обхитрил немцев и дёшево поел"
Диетолог рассказала о пользе и вреде дубайского шоколада
Американский кардиолог сравнил Тейлор Свифт и эхокардиографию

Особенности породы мейн-кун

Уникальные черты мейн-куна: от внешности до темперамента
Зоосфера » Кошки

Мейн-кун отличается не только своими размерами, но и характером. Эти кошки известны своей дружелюбностью и общительностью, они прекрасно ладят с детьми и другими питомцами.

Уникальные черты мейн-куна: от внешности до темперамента
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0

Их длинная шерсть требует регулярного ухода, но мейн-куны отличаются хорошим здоровьем и устойчивостью к болезням. Уникальная черта мейн-кунов — их "мягкий" голос, который они используют для общения с хозяевами.

Кроме того, они обладают высоким уровнем интеллекта и легко поддаются обучению. Мейн-куны также любят активные игры и могут быть настоящими "партнерами" в различных приключениях.

Если вы ищете ласкового и преданного компаньона, мейн-кун станет отличным выбором!

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно

Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.

Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Осенние советы по уходу за плодовыми деревьями от эксперта
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Референдум по вопросу АЭС определит геополитический выбор Казахстана Любовь Степушова Американские гастроли Зеленский по обыкновению начал с попрошайничества Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Последние материалы
Диетолог рассказала о пользе и вреде дубайского шоколада
Американский кардиолог сравнил Тейлор Свифт и эхокардиографию
Как приготовить восхитительные оладьи с тыквой и курагой
Уникальные черты мейн-куна: от внешности до темперамента
Медведев рассказал, почему Фернандес покинул "Зенит"
Проверка двигателя без специального оборудования
Как плесень на осенних листьях вызывает аллергию
Что нужно знать о китайских преселективных коробках передач
Референдум по вопросу АЭС определит геополитический выбор Казахстана
Почему дизайнерские собаки болеют чаще, чем ожидалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.