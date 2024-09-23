Лучший рацион для пожилой кошки

Здоровье и долголетие: как правильно кормить старшую кошку

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С возрастом метаболизм кошек замедляется, и их потребности в питательных веществах меняются. Важно выбирать корм, который содержит меньше калорий, но больше белка и необходимых витаминов.

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Корма для пожилых кошек часто обогащены омега-3 жирными кислотами для поддержки здоровья суставов и сердечно-сосудистой системы. Также стоит обратить внимание на уровень фосфора, так как его избыток может негативно сказаться на работе почек. Добавление влаги в рацион (например, влажные корма) поможет предотвратить обезвоживание.

Не забывайте консультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать оптимальный рацион, учитывающий индивидуальные потребности вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

