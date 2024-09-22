Сколько времени нужно гулять с собакой?

Сколько времени отвести на прогулку с собакой: советы для заботливых хозяев

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки задается вопросом: сколько же времени нужно уделять прогулкам с питомцем? Правильный ответ может удивить вас и изменить подход к уходу за вашим четвероногим другом.

Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

Собаке необходимо не только физическое, но и эмоциональное время на прогулки. В среднем, взрослой собаке требуется от 1 до 2 часов активной физической активности в день. Это время можно разделить на несколько прогулок, в зависимости от возраста и породы вашего питомца.

Щенкам и молодым собакам может потребоваться больше времени для игр и обучения, тогда как пожилые собаки могут довольствоваться более короткими, но регулярными прогулками.

Также стоит учитывать, что прогулки должны включать не только физическую активность, но и умственную стимуляцию — игры с мячом или взаимодействие с другими собаками помогут вашему питомцу оставаться счастливым и здоровым.

Уточнения

Прогулка с собакой — процесс, когда человек гуляет с собакой. В основном прогулка начинается от места обитания собаки, и там же заканчивается.

