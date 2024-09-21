Гонконг зачищает улицы от голубей: штрафы и строгие меры

Гонконгцы будут наказывать за кормление диких животных

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приходом осени жители Гонконга столкнулись с новыми правилами: подкармливание голубей и других диких животных теперь карается штрафами. Городское правительство объявило, что данная мера направлена на сохранение экобаланса и предотвращение вторжения дикой фауны на территорию города.

Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Штраф за нарушение может достигать 100 тысяч гонконгских долларов (приблизительно 12,8 тысячи долларов США). Для тех, кто будет повторно нарушать установленный порядок, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 месяцев.

В списке животных, подкармливать которых запрещено, числятся кабаны, обезьяны, дикие голуби и другие представители местной фауны. Несмотря на то что постановление вступило в силу 1 августа, до окончания лета полицейские ограничивались устными предупреждениями. С началом осени же нарушителям начали выставлять штрафы, начиная с 5 тысяч гонконгских долларов, что эквивалентно 641 доллару США.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Hoeng¹gong², Хёнкон?, пут. Сянга́н?), полное название — Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (иер. трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区, ютпхин: Hoeng¹gong² Dak⁶bit⁶ Hang⁴zing³keoi¹, йель: Heūnggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui, кант.-рус.: Хёнкон Такпит Ханчинкхёй, пиньинь: Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū, палл.: Сянган Тэбе Синчжэнцюй, англ. Hong Kong Special Administrative Region) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира. Гонконг занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни и первое место среди городов мира по количеству самых высоких небоскрёбов. Действует как особая экономическая зона.





Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.



