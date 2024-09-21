Пушистые сотрудники: секреты успеха японской компании

В японской IT-компании работают десять котов

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Японии одна из IT-компаний приняла на работу десять котов, создав уникальное "подразделение" из пушистиков.

Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Первой сотрудницей стала кошка, нанятая в 2004 году. Она заняла пост руководителя, а большинство её потомков трудятся в роли "клерков" и "аудиторов". К команде также присоединились бездомные коты, которые раньше не имели хозяев.

Компания выделила для своих хвостатых работников два этажа, обустроенных удобными полочками, туалетами и когтеточками. Здесь кошки могут не только работать, но и наслаждаться комфортом.

Руководство уверено, что пушистые сотрудники помогают создать дружелюбную атмосферу, справляться со стрессом и избегать эмоционального выгорания. Одним из ключевых требований к новым работникам является "любовь к кошкам".

По данным компании, работа "кошачьего отдела" оказывается весьма успешной: с появлением пушистиков количество увольнений значительно сократилось.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.



