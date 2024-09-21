Смелая овчарка Ирбис против медведей: спасение в последний момент

Овчарка спасла хозяина от четырех медведей на Камчатке

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На Камчатке овчарка по имени Ирбис проявила невероятную смелость и спас своего хозяина от атаки четырёх медведей. Благодаря её быстрой реакции звери были вынуждены отступить.

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

По словам жены потерпевшего Татьяны, её муж вышел на прогулку с Ирбисом по посёлку, когда неожиданно сзади появились четверо косолапых. Собака мгновенно отреагировала: она отвлекла внимание медведей на себя и постепенно стала уводить их в сторону. Это дало возможность хозяину укрыться за соседним домом.

Когда муж позвонил Татьяне и рассказал о случившемся, она сразу села за руль и поехала на его поиски. Подъехав к указанному месту, она не нашла Ирбиса, но заметила одного из медведей, который беззаботно бродил неподалёку, пока прохожие снимали происходящее на камеры. Позже собака вернулась домой, вся в крови и с множеством ран.

Как уточняется, у мужчины произошёл нервный срыв, а состояние его храброго пса остаётся тяжёлым — животное потеряло много крови в схватке с хищниками. Владельцы Ирбиса делают всё возможное, чтобы их любимец как можно быстрее восстановился.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).



