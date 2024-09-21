Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали Карелию самым живописным осенним направлением
За последние 500 миллионов лет Земля стала даже горячее, чем считалось
Рецепт восхитительного творожного десерта с манго и пломбиром
Секреты вкусного яично-сырного паштета: рецепт от шефа
Цены на золото достигли исторического максимума
Овечкину становится тяжее забивать голы в НХЛ
Физиотерапевт Васюта: самыми частыми причинами боли в коленях является травма и артроз
Как правильно собрать семена бархатцев осенью
Как отмыть смеситель до блеска

Смелая овчарка Ирбис против медведей: спасение в последний момент

Овчарка спасла хозяина от четырех медведей на Камчатке
1:15
Зоосфера

На Камчатке овчарка по имени Ирбис проявила невероятную смелость и спас своего хозяина от атаки четырёх медведей. Благодаря её быстрой реакции звери были вынуждены отступить.

Овчарка спасла хозяина от четырех медведей на Камчатке
Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), CC BY 2.0

По словам жены потерпевшего Татьяны, её муж вышел на прогулку с Ирбисом по посёлку, когда неожиданно сзади появились четверо косолапых. Собака мгновенно отреагировала: она отвлекла внимание медведей на себя и постепенно стала уводить их в сторону. Это дало возможность хозяину укрыться за соседним домом.

Когда муж позвонил Татьяне и рассказал о случившемся, она сразу села за руль и поехала на его поиски. Подъехав к указанному месту, она не нашла Ирбиса, но заметила одного из медведей, который беззаботно бродил неподалёку, пока прохожие снимали происходящее на камеры. Позже собака вернулась домой, вся в крови и с множеством ран.

Как уточняется, у мужчины произошёл нервный срыв, а состояние его храброго пса остаётся тяжёлым — животное потеряло много крови в схватке с хищниками. Владельцы Ирбиса делают всё возможное, чтобы их любимец как можно быстрее восстановился.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов" Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что делать, если ключ зажигания пропал
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Последние материалы
Как сохранить ягоды в пироге сочными: советы от кулинаров
Вологда претендует на звание "Культурной столицы 2026 года": итоги голосования и финалисты
5 пород собак для тех, кто хочет легко обучаемого питомца
Маска-пилинг для лица с лимоном и зелёным чаем
Как избежать перегрева насоса и поломки рулевой рейки
Лавров согласился с Трампом по поводу санкций США
Индийские компании рассчитывают на долгосрочные поставки российской нефти
Осенний уход за клубникой: обрезка, полив и удобрения
Как выбрать кислоты для ухода за кожей: гид для начинающих
Пять способов надолго избавиться от пыли в доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.