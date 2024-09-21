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750 новых видов: Австралия удивляет мир биоразнообразием

750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
1:22
Зоосфера

В 2023 году в Национальный список видов Австралии были добавлены 750 новых организмов. Среди них выделяются западная смеющаяся древесная лягушка Litoria ridibunda, известная своим "смехом", и морской червь Marphysa davidattenboroughi, названный в честь сэра Дэвида Аттенборо. Также в список вошёл новый вид паука-кругопряда Venomius tomhardyi, вдохновлённый персонажем Тома Харди из вселенной Marvel.

750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, CC BY-SA 4.0

Министр окружающей среды Таня Плиберсек отметила, что 70% местных видов остаются безымянными и неизвестными науке. Австралия является центром глобального биоразнообразия с более чем 150 000 местных видов, и каждый день учёные открывают около двух новых.

Профессор экологии дикой природы Юэн Ричи подчеркнул важность исследований для описания уникального австралийского биоразнообразия. Многие из новых видов — беспозвоночные, и их изучение может помочь лучше понять экосистему континента. Плиберсек также объявила о выделении 2 миллионов долларов на финансирование проектов по таксономии местных видов в 2024–2025 годах.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis - "южный"), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от Австралийского Союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к северо-востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. От главного острова Папуа — Новой Гвинеи материковая часть Австралийского Союза отделена Торресовым проливом минимальной шириной около 150 км, а расстояние от австралийского острова Боигу до Папуа — Новой Гвинеи составляет около 5 километров. Население на 30 июня 2023 года оценивалось в 26 638 544 человека, большинство из которых проживает в городах на восточном побережье.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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