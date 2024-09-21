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Легкость дрессировки: породы собак, которые учатся быстрее всех

5 пород собак для тех, кто хочет легко обучаемого питомца
1:53
Зоосфера

При выборе собаки будущим владельцам часто советуют обратить внимание на то, насколько легко их питомец поддаётся дрессировке.

5 пород собак для тех, кто хочет легко обучаемого питомца
Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

Многих это может насторожить, особенно если у них нет опыта в обучении собак. Но на самом деле, отсутствие опыта вовсе не означает, что нужно немедленно обращаться за помощью к кинологам. Есть породы, которые легко поддаются дрессировке, и это не только знаменитые пудели.

По версии издания The Scotsman, как минимум 5 пород собак прекрасно подходят для самостоятельного обучения.

Бордер-колли

Эта собака известна своей энергией и умом. Важно, чтобы её хозяин уделял внимание не только физическим упражнениям, но и интеллектуальным задачам для питомца. Дрессировка для бордер-колли — идеальный способ направить энергию в нужное русло.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — это настоящие добряки собачьего мира. Они бесконфликтны, покладисты и настроены на общение с человеком. Благодаря своему мягкому характеру, лабрадоры легко обучаются и становятся отличными компаньонами.

Немецкая овчарка

Интеллект немецкой овчарки не вызывает сомнений. Эти собаки способны решать сложные задачи, и дрессировка для них — это возможность проявить себя на высшем уровне.

Золотистый ретривер

Эта семейная собака отличается не только добрым нравом, но и высокой дисциплиной. Золотистые ретриверы легко поддаются дрессировке и становятся отличными исполнителями команд.

Доберман

Хотя доберманов часто воспринимают как охранников, они также входят в число самых послушных пород. Особое качество этих собак — их преданность хозяину, что делает их идеальными кандидатами для обучения и дрессировки.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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