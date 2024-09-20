Как подготовить дом к появлению нового котёнка: советы опытных хозяев

Каждый согласится, что появление котёнка в доме — это не только радость, но и серьёзное решение, которое требует ответственности. Если вы хотите, чтобы всё прошло гладко и совместная жизнь с новым пушистым другом была беззаботной, важно заранее подготовиться и следовать определённым правилам.
Помимо мисок и лотков, стоит позаботиться о таких вещах, как наполнитель для туалета, корм, мальтпаста и фурминатор. Также обязательно проверьте дом на предмет безопасности: провода, до которых котёнок может добраться, могут представлять угрозу. Животное может погрызть их и получить удар током, что очень опасно.
Котёнок может не сразу разобраться, где находится его лоток. Чтобы защитить полы, используйте специальные пелёнки для животных — они помогут сохранить чистоту в доме.
Расскажите детям, что нельзя причинять ему боль, ведь это может повлиять на здоровье котёнка и его поведение.
Поставьте её в удобное место и дайте котёнку время самостоятельно обнюхать и освоиться на новой территории.
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