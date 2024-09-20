Как подготовить дом к появлению нового котёнка: советы опытных хозяев

Важные советы по подготовке дома для котёнка

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый согласится, что появление котёнка в доме — это не только радость, но и серьёзное решение, которое требует ответственности. Если вы хотите, чтобы всё прошло гладко и совместная жизнь с новым пушистым другом была беззаботной, важно заранее подготовиться и следовать определённым правилам.

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Перед тем как привезти домой нового питомца, необходимо создать для него комфортные условия.

Помимо мисок и лотков, стоит позаботиться о таких вещах, как наполнитель для туалета, корм, мальтпаста и фурминатор. Также обязательно проверьте дом на предмет безопасности: провода, до которых котёнок может добраться, могут представлять угрозу. Животное может погрызть их и получить удар током, что очень опасно.

В первые дни пребывания котёнка лучше убрать декоративные ковры, чтобы избежать неожиданных неприятностей.

Котёнок может не сразу разобраться, где находится его лоток. Чтобы защитить полы, используйте специальные пелёнки для животных — они помогут сохранить чистоту в доме.

Прежде чем завести котёнка, убедитесь, что в доме нет ядовитых растений, мелких предметов, ниток и химии, которые могут быть опасны для него.

Если у вас есть дети, важно объяснить им, что котёнок — это маленькое, хрупкое существо, требующее бережного отношения.



Расскажите детям, что нельзя причинять ему боль, ведь это может повлиять на здоровье котёнка и его поведение.

Принеся котёнка домой, не спешите сразу же выпускать его из переноски.

Поставьте её в удобное место и дайте котёнку время самостоятельно обнюхать и освоиться на новой территории.

Забота о котёнке — это большая ответственность. Важно регулярно проводить профилактическое лечение от паразитов (ветеринар поможет составить график).

Не забывайте о прививках, которые необходимы даже для тех кошек, что не выходят на улицу. Первую прививку делают в возрасте 7-9 недель, затем их повторяют ежегодно.

Наконец, кастрация или стерилизация помогут предотвратить такие проблемы, как агрессия и беспокойство, улучшат поведение и продлят жизнь питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

