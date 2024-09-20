Какие породы кошек советуют заводить одиноким людям

Почему рэгдоллы, сибирские кошки и бобтейлы считаются самыми преданными породами

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует несколько кошачьих пород, которые славятся своей преданностью и привязанностью к человеку, так же, как и среди собак. Среди множества можно выделить три особенно преданных породы: рэгдолл, сибирская кошка и меконгский бобтейл.

Фото: commons.wikimedia.org by Borisich80, CC BY-SA 4.0

Рэгдолл



Рэгдоллы известны своей невероятной любовью к хозяевам, и одиночество им даётся тяжело. Эти кошки требуют много внимания и заботы. Уникальная особенность этой породы — привязанность не только к людям, но и к другим домашним питомцам, живущим с ними в одном доме.

Сибирская кошка



Сибирские кошки отличаются суровым и властным характером, но к своему хозяину они привязываются с поразительной глубиной, напоминающей преданность собаки. Ласковыми и заботливыми они бывают только со своими хозяевами, чутко чувствуя его настроение. Эти кошки не будут требовать излишнего внимания и никогда не навязываются.

Меконгский бобтейл



Меконгские бобтейлы проявляют свою привязанность к хозяину на самом глубоком уровне. Эти кошки ласковы и, как сибиряки, чувствительны к настроению человека. Они легко поддаются дрессировке и обожают активные игры, поэтому владельцам придётся позаботиться о разнообразии их досуга.