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Самые забавные породы собак

Питомцы для хорошего настроения: топ самых смешных пород собак
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Зоосфера » Собаки

Собаки могут не только быть верными друзьями, но и настоящими комиками! Если вы хотите добавить в свою жизнь немного юмора и радости, обратите внимание на самые забавные породы собак. 

Питомцы для хорошего настроения: топ самых смешных пород собак
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

1. Бульдог

С их характерными морщинами и смешной походкой, бульдоги всегда вызывают улыбку. Их неуклюжие выходки и забавное поведение делают их любимцами многих.

2. Такса

Эти длиннотелые собаки с короткими ножками выглядят очень комично! Их характерные позы и игривость заставляют смеяться всех вокруг.

3. Бостон-терьер

Смешанные черты бульдога и терьера делают их невероятно забавными. Их игривый нрав и умение делать смешные трюки не оставят вас равнодушными.

Уточнения

Бостон-терьер (англ. Boston Terrier) — порода собак. Выведена в XIX веке в США методом межпородного скрещивания английского белого терьера с английским бульдогом, с последующим добавлением крови других пород.

Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.

Англи́йский бульдо́г  (также бульдог, англ. bulldog, дословно: «бычья собака») — короткошёрстная порода собак типа мастифов

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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