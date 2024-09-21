Самые забавные породы собак

Питомцы для хорошего настроения: топ самых смешных пород собак

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки могут не только быть верными друзьями, но и настоящими комиками! Если вы хотите добавить в свою жизнь немного юмора и радости, обратите внимание на самые забавные породы собак.

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1. Бульдог

С их характерными морщинами и смешной походкой, бульдоги всегда вызывают улыбку. Их неуклюжие выходки и забавное поведение делают их любимцами многих.

2. Такса

Эти длиннотелые собаки с короткими ножками выглядят очень комично! Их характерные позы и игривость заставляют смеяться всех вокруг.

3. Бостон-терьер

Смешанные черты бульдога и терьера делают их невероятно забавными. Их игривый нрав и умение делать смешные трюки не оставят вас равнодушными.

Уточнения

Бостон-терьер (англ. Boston Terrier) — порода собак. Выведена в XIX веке в США методом межпородного скрещивания английского белого терьера с английским бульдогом, с последующим добавлением крови других пород.



Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.



Англи́йский бульдо́г (также бульдог, англ. bulldog, дословно: «бычья собака») — короткошёрстная порода собак типа мастифов

