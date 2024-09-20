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Жизнь кота на 20 лет: секреты правильного ухода

Советы по продлению жизни домашней кошке
1:37
Зоосфера

Домашние питомцы часто становятся не просто любимцами, а полноправными членами семьи. И естественно, что каждому владельцу хочется, чтобы его кошка или кот как можно дольше оставались здоровыми и радовали своим присутствием.

Советы по продлению жизни домашней кошке
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Обычно говорят, что продолжительность жизни кошек составляет от 12 до 15 лет. Однако существуют простые шаги, которые помогут продлить этот срок и приблизить его к заветным двадцати годам.

Здоровое питание


Кошке недостаточно просто наедаться до сыта — важно, чтобы питание было сбалансированным и качественным. Для этого стоит выбирать корма премиум-класса или выше, которые учитывают все потребности животного.

Витамины


Чтобы питание было полноценным, важно добавлять в рацион вашего питомца витаминные комплексы. Это поддержит его иммунитет и общее состояние здоровья на высоком уровне.

Регулярные осмотры у ветеринара


Минимум раз в год кошка должна проходить осмотр у ветеринара. Чаще всего это совмещают с плановой вакцинацией. Кошкам старше 10 лет ветеринарные осмотры следует проводить ещё чаще, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы со здоровьем.

Избегание стресса


Стресс может заметно сократить продолжительность жизни вашего питомца — иногда на 1-2 года. Чтобы этого не допустить, важно создать для кошки спокойные условия. Дайте ей возможность отдохнуть в уединении, и не беспокойте её, когда она спит.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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