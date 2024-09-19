Как подружить кошку и собаку: советы для владельцев питомцев

Советы по приучению кошки и собаки к совместной жизни

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует мнение, что кошка и собака могут подружиться только в том случае, если росли вместе с самого рождения. Но специалисты не разделяют этот взгляд и считают, что успех их дружбы зависит не только от того, с какого возраста они вместе, но и от характера животных и их пород. Есть несколько способов сделать совместное проживание кошки и собаки под одной крышей более мирным и гармоничным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как подружить кошку и собаку?

Первый, самый очевидный способ — это завести щенка и котёнка одновременно. Пока они растут, они постепенно привыкают друг к другу, что значительно упрощает их дальнейшее сосуществование.

Но что делать, если один из питомцев уже взрослый?

Первая встреча: Собаку держите на поводке, а кошку — в переноске. Это позволит избежать ненужных конфликтов.

Привыкание к запахам: Позвольте животным по очереди привыкнуть к запахам друг друга. Этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель, поэтому на время их лучше разместить в разных комнатах. Наблюдение: Постепенно начинайте показывать их друг другу, но следите за реакцией. Если всё проходит спокойно, можно продлевать время их общения.

Зона безопасности для кошки: Если собака — щенок, а кошка взрослая, важно дать кошке возможность наблюдать за собакой сверху. Это создаст чувство безопасности. Учет характера: Если оба питомца взрослые, особое внимание стоит уделить характеру каждого из них. Считается, что собаки не настроены на конфликт, а кошки принимают оборонительную позицию, поэтому процесс привыкания может быть долгим. Важно понимать, что привыкание может затянуться на месяцы, и процесс должен проходить постепенно. Первая встреча должна быть максимально осторожной и происходить на расстоянии. Только после того как оба питомца свыкнутся с новой ситуацией, можно начинать дальнейшие шаги по их сближению.