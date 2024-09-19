"Упал, бедный": водитель на Камчатке снял на видео попытки огромного медведя перелезть через ограждение

На Камчатке огромный медведь попал на видео при попытке перелезть через забор

На одной из трасс в Камчатской крае, на выезде из посёлка Раздольное Елизовского района, водитель снял на видео огромного бурого медведя, пытавшегося перелезть через ограждение. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Кадры опубликованы ТГ-каналом "Новости Приморья 25". На видео хищник тщетно пытается преодолеть невысокое ограждение, но из-за тяжёлого веса терпит неудачу.

Очевидец удивляется огромным размерам медведя и сочувствует тому, когда после одной из попыток мишка плюхается на землю.

"Огромный какой! Перелезть не может. Упал, бедный", — говорит водитель.

Наконец медведю всё же удаётся залезть на забор и спрыгнуть на другую сторону, после чего животное поспешно удаляется.

Ранее в Сети возникла путаница: утверждалось, что ролик снят в Приморском крае, где есть населённый пункт с таким же названием — Раздольное.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.



Камча́тский край (Камча́тка) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района.



Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.

