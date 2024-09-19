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"Упал, бедный": водитель на Камчатке снял на видео попытки огромного медведя перелезть через ограждение

На Камчатке огромный медведь попал на видео при попытке перелезть через забор
Зоосфера

На одной из трасс в Камчатской крае, на выезде из посёлка Раздольное Елизовского района, водитель снял на видео огромного бурого медведя, пытавшегося перелезть через ограждение. Об этом сообщает vostokmedia.com.

На Камчатке огромный медведь попал на видео при попытке перелезть через забор
Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Кадры опубликованы ТГ-каналом "Новости Приморья 25". На видео хищник тщетно пытается преодолеть невысокое ограждение, но из-за тяжёлого веса терпит неудачу.

Очевидец удивляется огромным размерам медведя и сочувствует тому, когда после одной из попыток мишка плюхается на землю.

"Огромный какой! Перелезть не может. Упал, бедный", — говорит водитель.

Наконец медведю всё же удаётся залезть на забор и спрыгнуть на другую сторону, после чего животное поспешно удаляется.

Ранее в Сети возникла путаница: утверждалось, что ролик снят в Приморском крае, где есть населённый пункт с таким же названием — Раздольное.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

Камча́тский край (Камча́тка) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района.

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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