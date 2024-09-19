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Самые необычные породы кошек

Экзотика в доме: самые причудливые породы кошек со всего мира
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Зоосфера » Кошки

Кошки бывают самой разной наружности и размеров, но некоторые породы действительно выделяются своей уникальностью. Если вы ищете необычного питомца, эти породы могут стать идеальным выбором!

Экзотика в доме: самые причудливые породы кошек со всего мира
Фото: freepik.com by master1305, PDM

1. Сфинкс — безшёрстная порода, известная своим дружелюбным характером и милым внешним видом. Они требуют особого ухода из-за отсутствия шерсти.

2. Бенгальская кошка — результат скрещивания домашних кошек с дикими. Их пятнистый окрас напоминает диких леопардов, что делает их очень привлекательными.

3. Мэнкс — эта порода известна отсутствием хвоста или его укороченной версией. Мэнксы очень игривые и дружелюбные.

4. Курильский бобтейл — ещё одна порода с укороченным хвостом, которая происходит с Курильских островов. Эти кошки имеют уникальный внешний вид и активный характер.

Уточнения

Канадский сфинкс одна из нескольких бесшерстных пород кошек. При выведении породы была закреплена естественная рецессивная мутация.


Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек. 

Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки родом с Курильских островов.

Мэнская кошка (англ. Manx, мэн. Kayt Manninagh или мэн. Stubbin) — порода кошек , возникшая на острове Мэн.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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