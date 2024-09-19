Самые необычные породы кошек

Экзотика в доме: самые причудливые породы кошек со всего мира

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки бывают самой разной наружности и размеров, но некоторые породы действительно выделяются своей уникальностью. Если вы ищете необычного питомца, эти породы могут стать идеальным выбором!

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1. Сфинкс — безшёрстная порода, известная своим дружелюбным характером и милым внешним видом. Они требуют особого ухода из-за отсутствия шерсти.

2. Бенгальская кошка — результат скрещивания домашних кошек с дикими. Их пятнистый окрас напоминает диких леопардов, что делает их очень привлекательными.

3. Мэнкс — эта порода известна отсутствием хвоста или его укороченной версией. Мэнксы очень игривые и дружелюбные.

4. Курильский бобтейл — ещё одна порода с укороченным хвостом, которая происходит с Курильских островов. Эти кошки имеют уникальный внешний вид и активный характер.

Уточнения

Канадский сфинкс — одна из нескольких бесшерстных пород кошек. При выведении породы была закреплена естественная рецессивная мутация.





Бенга́льская ко́шка, или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.



Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки родом с Курильских островов.



Мэнская кошка (англ. Manx, мэн. Kayt Manninagh или мэн. Stubbin) — порода кошек , возникшая на острове Мэн.

