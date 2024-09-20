Сколько у кошек жизней

Сколько раз вы слышали, что у кошек целых девять жизней? Но откуда взялась эта легенда? Давайте разберёмся в этом мифе и узнаем, что на самом деле стоит за этим утверждением.
Согласно популярной идеи, девять жизней кошек — это символ их выносливости и способности выживать в сложных ситуациях. Эта фраза имеет древние корни и встречается в различных культурах. Например, в некоторых испаноязычных странах говорят, что у кошки семь жизней, а в арабских — шесть.
Научно обоснованных причин для такого утверждения нет. Возможно, это связано с тем, что кошки обладают выдающимися рефлексами и могут избежать опасности благодаря своей ловкости.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.