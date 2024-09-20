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Сколько у кошек жизней

Кошки и их "9 жизней": научный факт или миф
0:45
Зоосфера » Кошки

Сколько раз вы слышали, что у кошек целых девять жизней? Но откуда взялась эта легенда? Давайте разберёмся в этом мифе и узнаем, что на самом деле стоит за этим утверждением.

Кошки и их "9 жизней": научный факт или миф
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Согласно популярной идеи, девять жизней кошек — это символ их выносливости и способности выживать в сложных ситуациях. Эта фраза имеет древние корни и встречается в различных культурах. Например, в некоторых испаноязычных странах говорят, что у кошки семь жизней, а в арабских — шесть.

Научно обоснованных причин для такого утверждения нет. Возможно, это связано с тем, что кошки обладают выдающимися рефлексами и могут избежать опасности благодаря своей ловкости. 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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