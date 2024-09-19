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Глаза вашей собаки гноятся? Вот что вам нужно знать и делать

Когда глаза собаки гноятся: пошаговая инструкция для владельца
2:21
Зоосфера » Собаки

Гноетечение из глаз у собак является довольно распространённой проблемой, с которой многие владельцы сталкиваются. Это может быть вызвано различными причинами, начиная от простого попадания инородного тела и заканчивая серьезными заболеваниями. Независимо от причины, важно незамедлительно обратить внимание на этот симптом и предпринять необходимые меры.

Когда глаза собаки гноятся: пошаговая инструкция для владельца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первым делом стоит внимательно осмотреть глаза питомца. Если они выглядят покрасневшими, отекшими или же из них выделяется гной, это может быть признаком конъюнктивита — воспаления слизистой оболочки глаза. Иногда причиной может быть травма или попадание инородного тела, которое раздражает глаз. В таких случаях владельцу необходимо очистить глаз, используя ватный тампон, смоченный физраствором или специальным глазным лосьоном.

Если глаза собаки постоянно гноятся, без видимых травм, нужно как можно скорее показать питомца ветеринару. Специалист сможет поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. Это может быть медикаментозная терапия в виде глазных капель или мазей, а также прием антибиотиков в случае бактериальной инфекции.

Владельцам также важно знать, что некоторые породы собак, такие как пекинесы или мопсы, предрасположены к заболеваниям глаз. Поэтому необходимо внимательно следить за состоянием их органов зрения и проводить регулярные профилактические осмотры у ветеринара.

В период лечения и реабилитации очень важно правильно ухаживать за глазами питомца. Нужно регулярно промывать их стерильным физраствором, избегать попадания прямых солнечных лучей и следить, чтобы собака не тёрла и не царапала глаза лапами.

Если гноетечение не проходит в течение нескольких дней после начала лечения или состояние ухудшается, следует незамедлительно показать собаку ветеринару повторно. Затягивание с диагностикой и лечением может привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери зрения.

Здоровье глаз очень важно для собаки. Поэтому при малейших признаках проблем с ними не стоит медлить — необходимо своевременно обратиться к специалисту, чтобы предотвратить развитие более серьезных заболеваний.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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