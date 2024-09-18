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Бишон фризе, уипет и йорк: три породы собак без запаха

Никакого дискомфорта: названы три породы собак, которые точно не пахнут "псиной"
1:27
Зоосфера » Собаки

Характерный запах собак — важное условие выживания животного: он помогает привлечь партнеров и отпугнуть противника, а также отличает одного пса от другого. Однако аромат "псины" нравится далеко не всем людям. Если вы входите в их число, но при этом жаждете завести питомца, советуем присмотреться к одной из этих трёх пород: уипету, бишон фризе или йоркширскому терьеру. Они совсем не обладают запахом.

Никакого дискомфорта: названы три породы собак, которые точно не пахнут "псиной"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Уипет

Элегантный уипет напоминает уменьшенную копию борзой. Порода отличается короткой гладкой шерстью, которая совсем не пахнет и к тому же не требует тщательного ухода. Вишенка на торте — уипет не склонен лаять.

Йоркширский терьер

Люди старались долгие годы, чтобы вывести идеальную болонку. В процессе селекции удалось добиться того, чтобы шерсть йорка стала шелковистой, как человеческие волосы, и практически утратила запах. Минус только один — её нужно каждый день расчёсывать.

Бишон фризе

Очаровательная, похожая на одуванчик бишон фризе обладает мягкой гипоаллергенной шерстью без запаха. Отличный вариант для тех, кто не хочет в своей квартире линьки и "аромата псины". Однако ухаживать за французской болонкой всё же нужно: шерсть питомца нуждается в чистке два-три раза в неделю, а лучше каждый день.

Уточнения

Уиппет (англ. whippet) — небольшая гладкошёрстная порода собак, занимающая среднее положение между грейхаундом и левреткой.

Бишон-фризе (фр. Bichon à poil frisé) — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок).

Йо́ркширский терье́р или йорк (англ. yorkshire terrier) — порода декоративных собак, выведенная в Англии, в графстве Йоркшир в конце XIX века, на основе таких пород как манчестер-терьер, скайтерьер, мальтезе и др.

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Поро́да соба́к — совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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