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Гнойное воспаление матки. Профилактика пиометры у кошек и собак

Увеличенный живот у питомца может быть признаком скопления гноя
Зоосфера

Пиометра — это опасное заболевание, вызывающее гнойное воспаление матки. Оно может развиться у нестерилизованных собак и кошек, особенно в зрелом возрасте, и требует немедленного медицинского вмешательства.

Увеличенный живот у питомца может быть признаком скопления гноя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Признаки Пиометры:

- Выделения из влагалища — часто гнойные, иногда с примесью крови;

- Повышенная жажда и частое мочеиспускание - могут быть следствием интоксикации организма;

- Увеличение объёма живота — из-за накопления гноя в матке;

- Общая слабость и апатия — симптомы, вызванные воспалением;

- Повышенная температура — результат воспалительного процесса.

Как Избежать Пиометры: Эффективные Способы Профилактики

1. Стерилизация

Стерилизация — самый надежный способ предотвратить пиометру. Эта процедура полностью исключает риск возникновения заболевания.

2. Регулярные осмотры у ветеринарного врача

Плановые визиты к ветеринару помогут выявить любые изменения в состоянии здоровья вашего питомца на ранней стадии.

3. Контроль состояния животного

Если у вашего питомца началась течка, внимательно следите за его поведением и здоровьем. Даже если течки нет, обращайте внимание на любые изменения и симптомы, указанные выше.

Что делать, если вы подозреваете пиометру?

При обнаружении признаков заболевания у вашего животного немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Это состояние требует срочного хирургического вмешательства! Задержка с лечением может привести к серьёзным последствиям для здоровья и даже к летальному исходу. Не откладывайте обследование при первых тревожных симптомах!

Уточнения

Эндометрит — заболевание, которое вызывается воспалительным процессом в поверхностном слое эндометрия, внутренней слизистой оболочки тела матки.
 

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