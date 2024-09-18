Как отучить котёнка ходить в туалет в неположенном месте и приучить к лотку?

Котёнок может избегать лотка из-за стресса и проблем со здоровьем

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш пушистый друг оставляет "сюрпризы" в местах, которые для этого не предназначены — то не повод опускать руки. Существует множество способов, как исправить эту ситуацию.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

Прежде всего, нужно разобраться в причинах, по которым котёнок может избегать лоток:

1. Неправильный выбор

Если лоток слишком маленький или неудобный, малыш может игнорировать его. Высокие бортики и крышки также могут отпугивать малыша.

2. Неподходящий наполнитель

Котёнку может не нравиться текстура или запах наполнителя — попробуйте разные варианты, чтобы найти идеальный.

3. Грязный лоток

Даже небольшое загрязнение может стать причиной отказа от использования лотка. Кошки — очень чистоплотные животные, и даже немного грязи может вызвать у них отторжение.

4. Стресс

Переезд, новые животные или люди в доме могут вызвать у котенка дискомфорт, что тоже влияет на его поведение.

5. Проблемы со здоровьем Если вы исключили все эти причины, возможно, проблема связана со здоровьем, и вам следует обратиться к ветеринарному врачу.

Как же правильно приучить котенка к лотку?

— Выберите подходящий лоток

Выберите лоток, который будет удобен для вашего котенка: он должен быть просторным, с низкими бортиками и без крышки.

— Экспериментируйте с наполнителем

Попробуйте древесный, силикагелевый или комкующийся наполнитель и посмотрите, какой понравится вашему малышу.

— Держите лоток в чистоте

Кошки очень чистоплотные животные, поэтому поддержание чистоты в лотке является важным шагом к успеху.

— Поставьте лоток в тихом и спокойном месте

Лоток должен располагаться вдали от еды и воды, в тихом и спокойном месте, чтобы котенок мог уединиться и сосредоточиться.

— Показывайте лоток после еды, сна или игр

После еды, сна или игр показывайте котёнку лоток и поощряйте его, если он правильно использует его.

Что делать, если котёнок продолжает "делать дела" в неположенном месте?

Не наказывайте его — наказание может усугубить ситуацию. Лучше обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить возможные заболевания.

Совет от экспертов: начните приучение котёнка к лотку с первых дней в вашем доме, и результат не заставит себя долго ждать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

