Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречневый крупеник с творогом: необычная, но очень вкусная запеканка
Как ламинирование может повлиять на состояние бровей: основные риски
Увеличенный живот у питомца может быть признаком скопления гноя
Перед боем рыбы сверяются с отражением: новые данные о ментальном восприятии
Когда лучше покупать новогодние подарки
Молодожёнов не пустили на рейс из-за ошибки в загранпаспорте
Как быстро восстановить волосы после отпуска: увлажнение, стрижка и уход
Засуха подстерегает огородников осенью: инструкция по спасению поздних овощей
Дизайнеры рассказали, как сделать квартиру уютнее с помощью растений

Как отучить котёнка ходить в туалет в неположенном месте и приучить к лотку?

Котёнок может избегать лотка из-за стресса и проблем со здоровьем
2:31
Зоосфера

Если ваш пушистый друг оставляет "сюрпризы" в местах, которые для этого не предназначены — то не повод опускать руки. Существует множество способов, как исправить эту ситуацию.

Котёнок может избегать лотка из-за стресса и проблем со здоровьем
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

Прежде всего, нужно разобраться в причинах, по которым котёнок может избегать лоток:

1. Неправильный выбор

Если лоток слишком маленький или неудобный, малыш может игнорировать его. Высокие бортики и крышки также могут отпугивать малыша.

2. Неподходящий наполнитель

Котёнку может не нравиться текстура или запах наполнителя — попробуйте разные варианты, чтобы найти идеальный.

3. Грязный лоток

Даже небольшое загрязнение может стать причиной отказа от использования лотка. Кошки — очень чистоплотные животные, и даже немного грязи может вызвать у них отторжение.

4. Стресс

Переезд, новые животные или люди в доме могут вызвать у котенка дискомфорт, что тоже влияет на его поведение.

5. Проблемы со здоровьем Если вы исключили все эти причины, возможно, проблема связана со здоровьем, и вам следует обратиться к ветеринарному врачу.

Как же правильно приучить котенка к лотку?

— Выберите подходящий лоток

Выберите лоток, который будет удобен для вашего котенка: он должен быть просторным, с низкими бортиками и без крышки.

— Экспериментируйте с наполнителем

Попробуйте древесный, силикагелевый или комкующийся наполнитель и посмотрите, какой понравится вашему малышу.

— Держите лоток в чистоте

Кошки очень чистоплотные животные, поэтому поддержание чистоты в лотке является важным шагом к успеху.

— Поставьте лоток в тихом и спокойном месте

Лоток должен располагаться вдали от еды и воды, в тихом и спокойном месте, чтобы котенок мог уединиться и сосредоточиться.

— Показывайте лоток после еды, сна или игр

После еды, сна или игр показывайте котёнку лоток и поощряйте его, если он правильно использует его.

Что делать, если котёнок продолжает "делать дела" в неположенном месте?

Не наказывайте его — наказание может усугубить ситуацию. Лучше обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить возможные заболевания.

Совет от экспертов: начните приучение котёнка к лотку с первых дней в вашем доме, и результат не заставит себя долго ждать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Последние материалы
Молодожёнов не пустили на рейс из-за ошибки в загранпаспорте
Как быстро восстановить волосы после отпуска: увлажнение, стрижка и уход
Засуха подстерегает огородников осенью: инструкция по спасению поздних овощей
Дизайнеры рассказали, как сделать квартиру уютнее с помощью растений
Эксперт прогнозирует серьёзные последствия для Запада в случае ограничений на титан РФ
"Аэрофлот" начал выполнять прямые рейсы из Москвы на остров Бали
Жизнь или смерть: что значит пристегиваться ремнем безопасности в машине
Комментатор Майков считает "Локомотив" основным фаворитом нового сезона КХЛ
Овощные сосиски с индейкой: в них также входят морковь и кабачок
Мёд в уходе за кожей: почему это натуральное средство столь эффективно?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.