Как отучить котёнка ходить в туалет в неположенном месте и приучить к лотку?

Если ваш пушистый друг оставляет "сюрпризы" в местах, которые для этого не предназначены — то не повод опускать руки. Существует множество способов, как исправить эту ситуацию.
Прежде всего, нужно разобраться в причинах, по которым котёнок может избегать лоток:
1. Неправильный выбор
Если лоток слишком маленький или неудобный, малыш может игнорировать его. Высокие бортики и крышки также могут отпугивать малыша.
2. Неподходящий наполнитель
Котёнку может не нравиться текстура или запах наполнителя — попробуйте разные варианты, чтобы найти идеальный.
3. Грязный лоток
Даже небольшое загрязнение может стать причиной отказа от использования лотка. Кошки — очень чистоплотные животные, и даже немного грязи может вызвать у них отторжение.
4. Стресс
Переезд, новые животные или люди в доме могут вызвать у котенка дискомфорт, что тоже влияет на его поведение.
5. Проблемы со здоровьем Если вы исключили все эти причины, возможно, проблема связана со здоровьем, и вам следует обратиться к ветеринарному врачу.
Как же правильно приучить котенка к лотку?
— Выберите подходящий лоток
Выберите лоток, который будет удобен для вашего котенка: он должен быть просторным, с низкими бортиками и без крышки.
— Экспериментируйте с наполнителем
Попробуйте древесный, силикагелевый или комкующийся наполнитель и посмотрите, какой понравится вашему малышу.
— Держите лоток в чистоте
Кошки очень чистоплотные животные, поэтому поддержание чистоты в лотке является важным шагом к успеху.
— Поставьте лоток в тихом и спокойном месте
Лоток должен располагаться вдали от еды и воды, в тихом и спокойном месте, чтобы котенок мог уединиться и сосредоточиться.
— Показывайте лоток после еды, сна или игр
После еды, сна или игр показывайте котёнку лоток и поощряйте его, если он правильно использует его.
Что делать, если котёнок продолжает "делать дела" в неположенном месте?
Не наказывайте его — наказание может усугубить ситуацию. Лучше обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить возможные заболевания.
Совет от экспертов: начните приучение котёнка к лотку с первых дней в вашем доме, и результат не заставит себя долго ждать.
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