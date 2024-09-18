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Редчайшие птицы эму на грани выживания: важная находка в Австралии

Обнаружены яйца эму, популяция которых сократилась до 50 особей
1:41
Зоосфера

Сотрудники Австралийской лесной корпорации совершили важное открытие во время плановой проверки лесных угодий — они обнаружили кладку яиц прибрежного эму, одного из самых редких видов птиц на Земле. Это событие произошло в рамках регулярного мониторинга исчезающих видов перед началом лесозаготовок.

Обнаружены яйца эму, популяция которых сократилась до 50 особей
Фото: flickr.com by Umberto Salvagnin, CC BY 2.0

Прибрежные эму, генетически отличные от своих сородичей, когда-то обитали вдоль северо-восточного побережья Нового Южного Уэльса, играя важную роль в поддержании экосистемы. Однако с 2002 года они находятся под угрозой исчезновения из-за воздействия хищников и разрушительной деятельности человека. На сегодня популяция этих птиц насчитывает менее 50 особей.

Найденная кладка из десяти темно-зеленых яиц стала значимым открытием для ученых. Старший эколог Лесной корпорации, Крис Слэйд, заявил, что есть реальная возможность для появления новых птенцов, что особенно важно для вымирающего вида. Из оставшихся трёх яиц в гнезде два успешно дали потомство, хотя одно оказалось нежизнеспособным.

Тем не менее, находка вызвала противоречия. Несмотря на обнаружение гнезда, лесозаготовки в этом районе продолжаются. Депутат от партии "зелёных" Сью Хиггинсон выразила беспокойство, заявив, что зона отчуждения в 100 метров недостаточна для защиты редких птиц. Лесная корпорация в ответ утверждает, что лесные территории восстанавливаются и используются по многоцелевому назначению, что соответствует законодательству.

Уточнения

Но́вый Ю́жный Уэ́льс (англ. New South Wales, NSW) — штат на юго-востоке Австралии, самая старая и густонаселённая административно-территориальная единица страны. Население — 8 157 735 человек (2020). Столица и крупнейший город — Сидней. Другие крупные города — Ньюкасл, Вуллонгонг, Вагга-Вагга, Олбери, Тамуэрт.
 

Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) — птица семейства Казуарообразные (лат. Casuariiformes) инфракласса бескилевых птиц.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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