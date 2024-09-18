Открытие Limnonectes cassiopeia: клыкастая лягушка размером с курицу

На Филиппинах обнаружен новый вид клыкастых лягушек Limnonectes cassiopeia

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На Филиппинах сделано неожиданное открытие — обнаружен новый вид клыкастых лягушек, который получил название Limnonectes cassiopeia. Это стало возможным благодаря длительным исследованиям и применению современных генетических методов. Ранее эти амфибии ошибочно считались молодыми особями Limnonectes macrocephalus из-за большого внешнего сходства.

Фото: Flickr by Rushen, CC BY-SA 2.0

Исследователь Марк Херр из Университета Канзаса, который возглавил работу, сообщил, что детальный анализ генетических данных позволил выявить ключевые различия. Это побудило учёных изучить музейные образцы и подтвердить уникальность нового вида. Примечательной особенностью Limnonectes cassiopeia стали небольшие белые диски на пальцах, что помогает отличить их в естественной среде обитания.

Самцы Limnonectes cassiopeia имеют крупные головы и могут достигать размеров, сопоставимых с курицей. Для коренных жителей Филиппин эти лягушки играют важную роль в питании, являясь ценным источником белка. Однако, из-за риска чрезмерного вылова и недостатка информации, Limnonectes cassiopeia отнесены к категории видов с неопределённым статусом по угрозе вымирания. Учёные призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы лучше понять различия в биологии и жизненном цикле между Limnonectes cassiopeia и Limnonectes macrocephalus.

Уточнения

Филиппи́ны (англ. Philippines [ˈfɪlɪpiːnz] ; таг. Pilipinas [ˌpɪlɪˈpinɐs]), официальное название — Респу́блика Филиппи́ны (англ. Republic of the Philippines [rɪˈpʌblɪk ɒv ðiː ˈfɪlɪpiːnz], таг. Republika ng Pilipinas [reˈpublika ŋ ˌpɪlɪˈpinɐs]) — островное государство в Юго-Восточной Азии. Население, по оценке на 2024 год, составляет 114 163 719 человек (прирост — 2 % в год), плотность населения составляет 337 человек на 1 км², территория — 299 764 км². Занимают 13-е место в мире по численности населения и 72-е по территории.



