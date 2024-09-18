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История спасения Томаса: волонтёры дарят новую жизнь

Как зооволонтёры спасли кота, оставленного на границе
1:04
Зоосфера

В Калининградской области зооволонтёры спасли кота Томаса, которого оставили на пограничном пункте. 80-летняя женщина, направляясь к сыну, страдающему аллергией на шерсть, оставила 12-месячного питомца в переноске. К ошейнику Томаса была прикреплена записка, в которой женщина объяснила своё решение, извинившись за отсутствие другого выхода и выразив надежду, что кот найдёт новый дом. Она также уточнила, что Томас здоров, приучен к лотку, кастрирован и привит.

Как зооволонтёры спасли кота, оставленного на границе
Фото: disk.yandex.ru by ewwl, CC BY-SA 3.0

Пушистый любимец провёл несколько дней в переноске, пока никто не захотел забрать его к себе. В конечном итоге Томас попал к зооволонтёрам Зеленоградска, которые временно разместили его в приюте.

Спустя некоторое время для Томаса нашлась новая семья. На него было много желающих — более тридцати человек, причём некоторые звонили даже из Германии. Теперь Томас живёт в безопасности в новом доме, где ему больше ничего не угрожает.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.
 

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кёнигсбе́рг (нем. Königsberg), ранее фигурировало название Короле́вец (пол. Królewiec, лит. Karaliaučius, чеш. Královec); до 1255 года — Тва́нгсте (прусск. Twangste, Tuwangste, Twānksta, лит. Tvanksta).
 

Автор Дмитрий Тезнев
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