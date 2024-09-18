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Лекарственные тайны природы: что скрывают деревья из рациона горилл

Растения из рациона горилл показали противомикробную активность
1:01
Зоосфера

Обнаружено четыре лекарственных растения благодаря наблюдениям за равнинными гориллами в национальном парке Мукалаба-Дуду в Габоне.

Растения из рациона горилл показали противомикробную активность
Фото: Own work, from Sharp Photography, sharpphotography.co.uk by Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0

Во время исследования было выявлено, что гориллы активно потребляют четыре вида растений, которые местные жители используют в народной медицине. Среди них: фиговое дерево (Ficus), гигантская желтая шелковица (Myrianthus arboreus), хлопковое дерево (Ceiba pentandra) и африканский тик (Milicia excelsa).

Химический анализ коры этих растений показывает, что они обладают противомикробными и антиоксидантными свойствами. Все четыре вида растений оказались эффективными в подавлении как минимум одного штамма кишечной палочки, а Ceiba pentandra показала особенно высокую активность против всех протестированных штаммов этой бактерии.

Таким образом, исследование подтвердило наличие в этих растениях мощных лекарственных соединений.

Уточнения

Гори́ллы (лат. Gorilla) — род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов. Впервые описан на примере западной гориллы в 1847 году американским миссионером Томасом Севиджем (англ. Thomas S. Savage).
 

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. Термин микроб был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре по просьбе учёного Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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