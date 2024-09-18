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Зеркало как оружие: рыбы проверяют размеры перед схваткой

Перед боем рыбы сверяются с отражением: новые данные о ментальном восприятии
1:47
Зоосфера

Свежие исследования показали удивительное поведение у рыб: перед тем как начать драку, они оценивают свои размеры, глядя на собственное отражение. Это позволяет им решить, стоит ли вступать в схватку с потенциальным противником.

Перед боем рыбы сверяются с отражением: новые данные о ментальном восприятии
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures, CC BY 4.0

Особенно это поведение заметно у вида Labroides dimidiatus, известного как губан-чистильщик. Эти рыбы смотрят на своё отражение и решают, стоит ли нападать на оппонента, опираясь на размеры соперника по сравнению с собственными. Это открытие стало первым примером того, что ментальное восприятие тела наблюдается у животных, а не только у людей.

Губаны-чистильщики — это первые рыбы, демонстрирующие личное самоосознание. Обычно способность узнавать себя в зеркале проверяют с помощью зеркального теста, который оценивает умение животного распознавать своё отражение и осознавать собственное существование.

Ранее с этим тестом справлялись только высокоразвитые животные, такие как гоминиды, слоны, дельфины и сороки. Однако L. dimidiatus уникальны: они не только успешно прошли тест, но и применили свои знания для принятия решений.

Во время экспериментов рыбе показывали изображения сородичей с размерами на 10 % меньше, на 10 % больше и такими же, как у них самих. Губаны-чистильщики проявляли большую агрессию к меньшим по размеру особям и меньшее желание вступать в конфликт с теми, кто был больше или равен им по габаритам. Это доказывает, что рыбы способны формировать ментальное представление о собственном теле и использовать эту информацию для принятия решения о нападении.

Уточнения

Лучепёрые рыбы (лат. Actinopterygii) — класс рыб из группы костных рыб. Подавляющее большинство известных современных видов рыб (около 99 %) относятся к лучепёрым. Живут в морских и пресных водах по всему миру. Многие лучепёрые рыбы являются объектом промысла. Размеры живущих ныне видов колеблются от 8 мм (Paedocypris) до 11 м (ремнетелые), а масса достигает 2300 кг (рыба-луна). Научное название класса происходит от др.-греч. ἀκτίς «луч» и πτερόν «перо, крыло» и связано со строением плавников этих рыб (центральная ось базальных элементов скелета в парных плавниках отсутствует).
 

Автор Дмитрий Тезнев
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