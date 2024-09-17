Мейн-кун, сфинкс и ещё 5 пород кошек, которые любят купаться

Купание — важная часть ухода за кошкой. Дело осложняется тем, что эти животные — не самые большие любители водных процедур, а некоторые и вовсе отчаянно им сопротивляются. Такое поведение вполне обосновано: в природе мокрая шерсть мешает охотиться, а также нарушает терморегуляцию тела — всё это может привести к гибели животного. Несмотря на то, что в квартире эти страхи беспочвенны, инстинкт всё равно заставляет кошачьих избегать воды. К счастью, некоторые породы лишены гидрофобии и с удовольствием дают хозяевам себя искупать.
Енотовый кот прекрасно адаптируется к любой погоде и не боится воды. Питомец не только охотно даст себя искупать, но и с удовольствием поплавает.
Дикие предки этой кошки прятались в водоёмах от врага, и бесстрашие перед купанием передалось им на генетическом уровне.
Голому сфинксу не страшно намокнуть — тело высохнет в считаные минуты. Ветеринары рекомендуют купать питомца не реже 1-2 раз в месяц, так как на шкуре животного со временем образуется липкий слой, который может оставлять следы на мебели.
Густой подшёрсток обладает водоотталкивающими свойствами и не дает кошке намокнуть. Норвежская лесная кошка охотно купается в ванне и водоёмах и даже ловит рыбу.
Древняя порода сформировалась естественным путём и обладает водоотталкивающей шерстью. Любовь к купанию и плаванию турецкие ваны демонстрируют с рождения.
Несмотря на то, что родиной кошки является жаркая Эфиопия, её тяга к воде очень сильна. Абиссинки обожают играть со струёй воды в ванной и макать лапы, поэтому охотно дадут себя искупать.
Подвидов бобтейла много, но всех их объединяет любовь к воде. С кошкой даже можно играть, бросая ей в пруд или бассейн игрушки — питомец охотно поплывёт за ними.
Канадский сфинкс — одна из нескольких бесшерстных пород кошек.
Купа́ние — процесс погружения в воду и плавания, с целью обмывания или оздоровления, относится к гигиеническим и лечебно-профилактическим процедурам[страница не указана 423 дня], также популярное развлечение.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Порода — совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными особенностями; наследственно закреплённой продуктивностью; внешним видом.
Курильский бобтейл — аборигенная порода короткохвостой кошки родом с Курильских островов.
Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США.
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