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Всё о собаках: три интересных факта

Собаки и их удивительные способности: топ-3 факта
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Зоосфера » Собаки

Собаки — это настоящие компаньоны и защитники. Их порой удивительные способности и дружелюбие иногда заставляют нас просто недоумевать. Вот три невероятных факта о них, которые вы могли не знать!

Собаки и их удивительные способности: топ-3 факта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Чувство обоняния — собаки обладают обонянием в 10 000 раз более чувствительным, чем у человека! Это объясняет, почему они так хорошо находят людей и разные предметы.

2. Эмпатия — исследования показывают, что собаки могут чувствовать эмоции своих хозяев и реагировать на них. 

3. Собаки могут запоминать до 165 слов и команд, а некоторые породы способны обучаться еще лучше.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Эмпáтия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», «страдание», «сострадание», «чувство», «сочувствие») — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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