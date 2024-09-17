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Красивые породы кошек

Кошачья эстетика: эти породы покорят ваше сердце с первого взгляда
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Зоосфера » Кошки

Кошки — это не только милые пушистики, но и настоящие произведения искусства. Некоторые породы поражают своей красотой. 

Кошачья эстетика: эти породы покорят ваше сердце с первого взгляда
Фото: freepik.com by master1305, PDM

1. Сиамская кошка —  выразительные голубые глаза и контрастный окрас делают эту породу одной из самых узнаваемых.

2. Мейн-кун — гигантские размеры и пушистая шуба придают этой мурлыке королевский вид. Они известны своим дружелюбным характером.

3. Бенгальская кошка — уникальный окрас, напоминающий диких леопардов, делает бенгалов настоящими звездами среди домашних питомцев.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки. Название «мейн-кун» является производным от двух слов. Первое — это название штата Мэн, а второе — производное от англ. raccoon, которое переводится как «енот». Старейшая американская порода кошек. Является официальным символом штата Мэн.
 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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