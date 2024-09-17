По инициативе фракции "Новые люди" на "Госуслугах" может появиться раздел про собак и кошек

Минцифры поддерживает идею создать на "Госуслугах" раздел для владельцев собак и кошек

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выразило поддержку инициативе депутатов Государственной Думы о создании раздела для владельцев домашних животных на портале госуслуг.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Депутаты Георгий Арапов и Антон Ткачев, которые являются членами фракции "Новые люди", предложили добавить на портале раздел, который будет содержать информацию о ближайших площадках для выгула собак, возможности записи питомца на прием в государственную ветеринарную клинику, услуги по маркировке животных, а также информацию о курсах дрессировки и правилах выгула в различных регионах России.

"Такая инициатива полностью поддерживается", — отреагировал замглавы министерства Сергей Цветков.

В ведомстве отметили, что сфера государственной ветеринарии в настоящее время практически недоступна для граждан, и владельцам собак и кошек часто не хватает информации о государственных ветеринарных учреждениях. Поэтому создание такого раздела на портале госуслуг будет востребовано и полезно для многих владельцев домашних животных.

Уточнения

"Госуслуги" (официально — Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

