Владельцев кошек предупредили об опасности выпадения питомцев из окон

Владельцев кошек предупредили, что отсутствие сеток на окнах грозит потерей питомца

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Только у половины владельцев кошек установлены специальные сетки на окнах или хотя бы москитные сетки, защищающие животное от выпадения. Исследование, проведённое группой "Ренессанс Страхование", показало, что таких ответственных владельцев стало больше — 54% (по сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 13%).

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако это всё равно меньше половины всех владельцев кошек. 46% владельцев кошек не установили сетки на окна. Из них каждый пятый уже терял кошку из-за этого. Чаще всего владельцы кошек считают, что их питомец достаточно умён и осознаёт опасность прыжка с высоты. В это верит 64% хозяев животных.

Вторая по популярности причина отказа от установки сеток — низкий этаж. Владельцы кошек считают, что даже если питомец выпадет из окна, он не травмируется. Среди объективных причин 53% опрошенных отмечают технические сложности для установки сетки.

Каждый третий говорит, что установка для него слишком дорогая. Почти каждый четвёртый отмечает, что живёт на съёмной квартире и не может установить сетку без согласования с собственником. Чаще всего это происходит потому, что владельцы квартир сдают их с условием "без животных", а арендаторы заводят кошку без их ведома. Просто не хотят устанавливать сетку 17% респондентов.

Уточнения

За чувство равновесия у кошек отвечает хорошо развитый вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Кошки могут безбоязненно передвигаться по конькам крыш, заборам и сучьям деревьев. При падении они могут рефлекторно принять в воздухе положение, нужное для приземления на лапы.

