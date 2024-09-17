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Продукты с человеческого стола, которые вредны для кошек

Вкусные, но смертельные: как распознать опасную для кошек человеческую еду
2:38
Зоосфера » Кошки

Кошки — это милые, независимые питомцы, которых мы часто стараемся побаловать со своего стола. Но не все человеческие продукты безопасны для их здоровья. Важно знать, какие продукты нельзя давать кошке, чтобы уберечь её от опасных последствий.

Вкусные, но смертельные: как распознать опасную для кошек человеческую еду
Фото: flickr.com by Роберто Шабс, CC BY 2.0

Почему нельзя кормить кошку человеческой едой

Казалось бы, что может быть плохого в том, чтобы поделиться с питомцем вкусным куском мяса или сыра? На самом деле, многие привычные для нас продукты могут нанести серьезный вред здоровью кошки по нескольким причинам:

  1. Различия в пищеварении. Пищеварительная система кошек устроена иначе, чем у людей. Они не способны так же эффективно переваривать и усваивать многие человеческие продукты.
  2. Высокая калорийность. Человеческая еда, как правило, гораздо калорийнее и жирнее, чем специальный корм для кошек. Переедание такой пищи может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем.
  3. Токсичные вещества. Некоторые продукты, безопасные для людей, содержат вещества, которые могут быть ядовитыми и даже смертельными для кошек.

Поэтому при кормлении питомца очень важно давать ему только специально предназначенный для кошек корм или одобренные ветеринаром натуральные продукты.

Какие продукты нельзя давать кошке

Вот список наиболее опасных для кошек человеческих продуктов, которые категорически нельзя давать питомцу:

  • Алкоголь, кофе, чай. Содержащиеся в этих напитках вещества могут вызвать серьезное отравление у кошек.
  • Шоколад, какао, конфеты. Содержат теобромин — токсин, крайне вредный для кошек.
  • Лук, чеснок, чипсы, соленые орехи. Могут повредить красные кровяные клетки кошки.
  • Сырые продукты: мясо, рыба, яйца. Могут содержать бактерии, вызывающие расстройство желудка.
  • Костные остатки. Могут поранить ротовую полость и пищеварительный тракт кошки.
  • Алкогольные напитки. Даже небольшое количество вызывает интоксикацию у кошек.
  • Молочные продукты. Большинство кошек теряют способность переваривать лактозу после отъема от матери.

Помните, что здоровье вашего питомца важнее, чем его временное удовольствие от человеческой еды. Давайте кошке только проверенные и безопасные корма или лакомства, а от соблазна "угостить" с человеческого стола — откажитесь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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