Зоопсихолог рассказала, как выбирать питание для кошки, и чем точно нельзя кормить питомца

Зоопсихолог Сиротина: рацион кошки должен учитывать индивидуальные особенности

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Питание для кошки нужно выбирать исходя из индивидуальных особенностей здоровья животного, рассказала Радио 1 зоопсихолог Ангелина Сиротина.

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Эксперт добавила, что при составлении рациона важно учитывать статусную группу питомца — рацион котёнка, взрослой и пожилой кошки должен быть разным.

"Рацион составляется из индивидуальных особенностей организма", — сказала Сиротина.

По словам зоопсихолога, в случае сомнений в здоровье питомца необходимо обследовать почки, печень и поджелудочную железу кошки, а также сдать общий анализ крови.

"Если с кошкой всё в порядке, она всеядна и может кушать как сухой корм, так и натуральные продукты, то можно давать и то, и другое", — пояснила она.

В любом случае "еда со стола" животному не подходит, предупредила Сиротина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

