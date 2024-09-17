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Зоопсихолог рассказала, как выбирать питание для кошки, и чем точно нельзя кормить питомца

Зоопсихолог Сиротина: рацион кошки должен учитывать индивидуальные особенности
0:53
Зоосфера » Кошки

Питание для кошки нужно выбирать исходя из индивидуальных особенностей здоровья животного, рассказала Радио 1 зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Зоопсихолог Сиротина: рацион кошки должен учитывать индивидуальные особенности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт добавила, что при составлении рациона важно учитывать статусную группу питомца — рацион котёнка, взрослой и пожилой кошки должен быть разным.

"Рацион составляется из индивидуальных особенностей организма", — сказала Сиротина.

По словам зоопсихолога, в случае сомнений в здоровье питомца необходимо обследовать почки, печень и поджелудочную железу кошки, а также сдать общий анализ крови.

"Если с кошкой всё в порядке, она всеядна и может кушать как сухой корм, так и натуральные продукты, то можно давать и то, и другое", — пояснила она.

В любом случае "еда со стола" животному не подходит, предупредила Сиротина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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