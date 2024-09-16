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В Тюмени на Avito продают "священную" кошку-абиссинку почти за 9 миллионов рублей. Торг не предлагать

В Тюмени продают "священную" кошку за 8,9 млн рублей
0:42
Зоосфера » Кошки

На сайте объявлений Avito в Тюмени появилось объявление о продаже кошки абиссинской породы. Стоимость животного составляет 8 900 000 рублей. Владелец уверяет, что кошка — священная, пишет Megatyumen.ru.

В Тюмени продают "священную" кошку за 8,9 млн рублей
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Причин уникальности животного продавец не называет, но акцентирует внимание, что торг невозможен. Также владелец рассматривает обмен кошки на дом или квартиру.

На данный момент это самая дорогая кошка в Тюмени. Даже популярные породы саванна и бенгальская стоимостью от 200 тысяч рублей существенно отстают в цене от "священной" абиссинки.

Уточнения

Абисси́нская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце XIX века на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.

Объявление - действие по глаголу объявить или объявлять; печатное сообщение, извещение о чем-нибудь, публикация, например форма рекламы, которая встречается, в основном, в газетах и периодических изданиях.

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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