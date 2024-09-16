В Тюмени на Avito продают "священную" кошку-абиссинку почти за 9 миллионов рублей. Торг не предлагать

На сайте объявлений Avito в Тюмени появилось объявление о продаже кошки абиссинской породы. Стоимость животного составляет 8 900 000 рублей. Владелец уверяет, что кошка — священная, пишет Megatyumen.ru.
Причин уникальности животного продавец не называет, но акцентирует внимание, что торг невозможен. Также владелец рассматривает обмен кошки на дом или квартиру.
На данный момент это самая дорогая кошка в Тюмени. Даже популярные породы саванна и бенгальская стоимостью от 200 тысяч рублей существенно отстают в цене от "священной" абиссинки.
Абисси́нская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце XIX века на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.
Объявление - действие по глаголу объявить или объявлять; печатное сообщение, извещение о чем-нибудь, публикация, например форма рекламы, которая встречается, в основном, в газетах и периодических изданиях.
Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.
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