"Развивает физически и умственно": кинолог рассказал, зачем собакам нужна трюковая дрессировка

Кинолог Голубев: трюковая дрессировка развивает собаку умственно

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Трюковая дрессировка собаки всегда увлекательна и доставляет животному удовольствие, но она не должна заменять собой воспитание питомца, рассказал Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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"Обучение в этом случае не связано с повседневным комфортном и решением поведенческих проблем, здесь речь больше про удовольствие и радость. Выученные команды питомец выполняет без ассоциаций с жесткой дисциплиной. Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Собака получает положительные эмоции от хозяина и развивается при этом физически и умственно", — отметил эксперт.

По словам Голубева, в процессе такой дрессировки можно выучить собаку танцевать, ходить на задних лапах, складывать передние лапы в "зайку", "стесняться" и т. д. Освоение трюков — это хороший вариант для хозяев, которым собака нужна для активного общения, а не просто лежания на диване.

При этом, подчеркнул кинолог, нельзя забывать о воспитании, когда питомца учат жить по правилам ради его же безопасности. Без трюковой дрессировки животное может обойтись, а вот быть социализированной должна каждая домашняя собака, напомнил он.

Поэтому начинать обучение пса забавным трюкам можно только после того, как питомец освоит "базу": свою кличку, запрещающие команды, ношение намордника и прогулка на поводке, остановка и приближение к хозяину по команде, правила проживания в квартире и взаимодействия с другими животными и людьми.

В своб очередь, трюковая дрессировка укрепляет связь и понимание между псом и человеком и даёт им ещё больше времени на общение, добавил собеседник.

"Также трюковая дрессировка позволяет развивать собаку физически и интеллектуально. На здоровье любимца влияет множество факторов, один из которых — это активный образ жизни и постоянное обучение новым навыкам. Любому питомцу не помешает лишняя активность с хозяином и умственная работа в процессе обучения командам", — заключил Голубев.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека.

