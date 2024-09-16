Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военным пенсионерам повысят пенсии с октября
Как правильно мыть двигатель без риска для машины
Вкуснейший творожно-банановый десерт — пошаговый рецепт
Англия может пропустить домашнее Евро
Онколог признала невозможность профилактики и скрининга лимфомы
В ПНИПУ разработали устройство для расчёта сцепления материалов при 3D-печати
Экономист Гиринский: с октября пенсии военных пенсионеров увеличатся на 5,1%
Почему нельзя оставлять колёса вывернутыми
В Москве подготовили свыше 500 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня туризма

"Развивает физически и умственно": кинолог рассказал, зачем собакам нужна трюковая дрессировка

Кинолог Голубев: трюковая дрессировка развивает собаку умственно
2:15
Зоосфера » Собаки

Трюковая дрессировка собаки всегда увлекательна и доставляет животному удовольствие, но она не должна заменять собой воспитание питомца, рассказал Радио 1 президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог Голубев: трюковая дрессировка развивает собаку умственно
Фото: freepik.com by master1305, PDM

"Обучение в этом случае не связано с повседневным комфортном и решением поведенческих проблем, здесь речь больше про удовольствие и радость. Выученные команды питомец выполняет без ассоциаций с жесткой дисциплиной. Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Собака получает положительные эмоции от хозяина и развивается при этом физически и умственно", — отметил эксперт.

По словам Голубева, в процессе такой дрессировки можно выучить собаку танцевать, ходить на задних лапах, складывать передние лапы в "зайку", "стесняться" и т. д. Освоение трюков — это хороший вариант для хозяев, которым собака нужна для активного общения, а не просто лежания на диване.

При этом, подчеркнул кинолог, нельзя забывать о воспитании, когда питомца учат жить по правилам ради его же безопасности. Без трюковой дрессировки животное может обойтись, а вот быть социализированной должна каждая домашняя собака, напомнил он.

Поэтому начинать обучение пса забавным трюкам можно только после того, как питомец освоит "базу": свою кличку, запрещающие команды, ношение намордника и прогулка на поводке, остановка и приближение к хозяину по команде, правила проживания в квартире и взаимодействия с другими животными и людьми.

В своб очередь, трюковая дрессировка укрепляет связь и понимание между псом и человеком и даёт им ещё больше времени на общение, добавил собеседник.

"Также трюковая дрессировка позволяет развивать собаку физически и интеллектуально. На здоровье любимца влияет множество факторов, один из которых — это активный образ жизни и постоянное обучение новым навыкам. Любому питомцу не помешает лишняя активность с хозяином и умственная работа в процессе обучения командам", — заключил Голубев.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова Кочующий 120-мм миномёт 2С12 "Сани". Удачное оружие российской армии Дмитрий Плотников
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Последние материалы
Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана
В Москве подготовили свыше 500 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня туризма
Как избежать сонливости за рулём и сохранить концентрацию
Оливковое масло для сухой кожи собаки
Отпуск в Колумбии: роковые ошибки, которые можно избежать
Каких ошибок можно избежать, отправляясь на Сицилию
Врач-биохакер назвала стевию самым безопасным сахарозаменителем
Самые распространенные виды мошенничества в Индии
Огромный мегаполис: что стоит знать, если вы отправляетесь в Шанхай
Агроном Шубина: выкапывать гладиолусы нужно в третьей декаде сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.