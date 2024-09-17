Две кошки — дважды больше счастья: стоит ли заводить второго питомца

Почему завести двух кошек — отличное решение

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие привыкли шутить над женщинами, у которых больше одной кошки, но этот стереотип можно и нужно игнорировать. Если у вас есть возможность, не бойтесь завести двух питомцев — они принесут много радости и вам, и друг другу.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Они не будут скучать



Даже если сначала ваши кошки будут настороженно относиться друг к другу или даже конфликтовать, со временем они обязательно подружатся. Главное — обеспечить плавное знакомство. Ваша первая кошка поймёт, что её жизнь не изменится к худшему, и примет нового компаньона. Так у кошек появится друг, что особенно важно, ведь у них, в отличие от людей, нет возможности завести друзей вне дома, путешествовать или исследовать мир. Они зависят от нас, и наличие товарища сделает их жизнь ярче и веселее.

Кошки покажут себя с новой стороны



Завести второго питомца — это возможность увидеть своего любимца с другой стороны. Вы заметите изменения в поведении: кошка может проявить новые черты характера, которые ранее были скрыты. Это уникальный шанс наблюдать за взаимодействием животных в обществе себе подобных.

Вам будет веселее



Когда у вас появятся две кошки, вы быстро поймёте, насколько это правильное решение. Ваша жизнь станет более насыщенной, а игры с питомцами — интереснее. Оба кота будут привносить радость и оживлённость в дом, и вы в полной мере оцените все преимущества такого выбора.