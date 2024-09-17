Бойцовская порода: дружелюбные питомцы, если их правильно воспитать

Почему бойцовские породы не так опасны, как кажутся

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Понятие "бойцовская порода" скорее относится к внешним физическим особенностям собаки, а вовсе не к её характеру. Хотя многие люди считают таких собак опасными из-за их суровой внешности, они могут быть невероятно добрыми и заботливыми при правильном воспитании. Более того, эти псы часто становятся отличными компаньонами и няньками для детей.

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Бультерьер

Бультерьеры могут стать превосходными охранниками, но если они воспитываются в любви и заботе, то превращаются в ласковых, дружелюбных собак, с которыми спокойно можно оставлять детей. Они по натуре жизнерадостны, веселы и обожают играть.

Американский питбуль

Эти крепкие и мускулистые собаки отлично справляются с задачами вроде поиска взрывчатых веществ или наркотиков. Но если щенка питбуля воспитывать в любящей семье, он станет бесконечно преданным и даже готовым пожертвовать собой ради своих близких. Важно отметить, что воспитанием питбуля должен заниматься опытный собаковод, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Бордоский дог

Эта порода имеет богатую историю — когда-то бордоские доги участвовали в гладиаторских боях. Однако агрессия проявлялась у них только в случае угрозы собственной жизни. Сегодня бордоские доги — это верные и добросердечные компаньоны, хотя они требуют строгого воспитания.

Кане-корсо

Своевременная социализация этих собак помогает им стать отличными членами семьи и преданными компаньонами. Как и бордоские доги, кане-корсо участвовали в боях, но позднее их обучали пасти стада, так что внушительный внешний вид этих собак не должен пугать.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

