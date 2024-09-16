Собаки и страх: почему наши питомцы боятся резких шумов

Воспитывая собак в условиях города, многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одна из самых распространённых — это страх перед громкими, неожиданными звуками, будь то новогодний салют, автомобильные сигналы или другие шумы. В таких ситуациях питомцы могут паниковать, а иногда даже убегать в испуге. Почему собаки боятся резких звуков?
У некоторых собак есть врождённые нарушения слуха, что может вызывать болевые ощущения при громких звуках. Это явление называется гиперакузией, и раздражителем может быть даже нечто, казалось бы, безобидное, например, детский крик.
Возможно, в прошлом собака пережила травмирующие события, связанные с громкими звуками, что привело к стойкой негативной реакции. Такие воспоминания могут оставаться в её подсознании и всплывать при каждом новом раздражителе.
Соба́ка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.