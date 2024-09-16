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Собаки и страх: почему наши питомцы боятся резких шумов

Причины страха собак перед громкими звуками
1:02
Зоосфера

Воспитывая собак в условиях города, многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одна из самых распространённых — это страх перед громкими, неожиданными звуками, будь то новогодний салют, автомобильные сигналы или другие шумы. В таких ситуациях питомцы могут паниковать, а иногда даже убегать в испуге. Почему собаки боятся резких звуков?

Причины страха собак перед громкими звуками
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Врождённые причины.

У некоторых собак есть врождённые нарушения слуха, что может вызывать болевые ощущения при громких звуках. Это явление называется гиперакузией, и раздражителем может быть даже нечто, казалось бы, безобидное, например, детский крик.

Приобретённые причины.

Возможно, в прошлом собака пережила травмирующие события, связанные с громкими звуками, что привело к стойкой негативной реакции. Такие воспоминания могут оставаться в её подсознании и всплывать при каждом новом раздражителе.

 

Уточнения

Соба́ка домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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