Собаки и страх: почему наши питомцы боятся резких шумов

Причины страха собак перед громкими звуками

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Воспитывая собак в условиях города, многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одна из самых распространённых — это страх перед громкими, неожиданными звуками, будь то новогодний салют, автомобильные сигналы или другие шумы. В таких ситуациях питомцы могут паниковать, а иногда даже убегать в испуге. Почему собаки боятся резких звуков?

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Врождённые причины.

У некоторых собак есть врождённые нарушения слуха, что может вызывать болевые ощущения при громких звуках. Это явление называется гиперакузией, и раздражителем может быть даже нечто, казалось бы, безобидное, например, детский крик.

Приобретённые причины.

Возможно, в прошлом собака пережила травмирующие события, связанные с громкими звуками, что привело к стойкой негативной реакции. Такие воспоминания могут оставаться в её подсознании и всплывать при каждом новом раздражителе.

Уточнения

Соба́ка— домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

